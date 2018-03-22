В Вашингтоне представят старинные узбекские халаты из иката

Источник: Sputnik

Организатор выставки — посольство Узбекистана в США.

«На ней будут представлены раритетные экспонаты — икаты, созданные в XIX веке в различных регионах Узбекистана», — пишет ИА «Жахон».

Как отметила главный куратор галереи Массуме Фархад, в коллекции национального музея (Галереи имени Артура М. Саклера) хранятся уникальные образцы икатов из Узбекистана. На предстоящей выставке будут показаны около 30 лучших старинных экспонатов, среди них настенные полотна и халаты из иката, увидеть которые можно будет до 29 июля.

Кроме того, в экспозиции будут представлены творения американского модельера Оскара де ла Ренты, созданных с использованием узбекской ткани.