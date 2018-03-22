Тайских женщин попросили выглядеть несексуально
Власти Таиланда рассказали женщинам, как избежать приставаний и сексуального насилия во время празднования тайского нового года — Сонгкрана. По словам чиновников, девушкам не следует надевать откровенные наряды, а также стараться выглядеть не слишком сексуально, чтобы не провоцировать мужчин.
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