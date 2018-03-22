Тайских женщин попросили выглядеть несексуально

Власти Таиланда рассказали женщинам, как избежать приставаний и сексуального насилия во время празднования тайского нового года — Сонгкрана. Об этом сообщает Bangkok Post в четверг, 21 марта.

По словам чиновников, девушкам не следует надевать откровенные наряды, также им надо стараться выглядеть не слишком сексуально, чтобы не провоцировать мужчин.

Помимо этого, местные власти создадут так называемые сухие зоны, где нельзя будет распивать алкогольные напитки. В администрации уверены, что такие меры должны обезопасить туристов и других празднующих.

В свою очередь, глава организации прогрессивного движения мужчин и женщин Таиланда Джейд Чаовилай (Jade Chaowilai) направила властям требование более эффективно обеспечивать безопасность женщин в праздники. Ее обращение поддержали 30 женщин, переживших сексуальное насилие или домогательства во время новогодних гуляний.

В конце прошлого года египетский юрист и адвокат Наби аль-Вахш назвал изнасилование «национальным долгом» египтян. Он возмутился внешним видом современных молодых девушек. По его мнению, «домогаться таких девушек — патриотический долг, насиловать их — долг национальный».