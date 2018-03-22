В апреле на нескольких улицах Краснодара установят запрещающие дорожные знаки
КРАСНОДАР, 22 марта, ФедералПресс. В апреле на пяти улицах в Краснодаре установят запрещающие дорожные знаки.
КРАСНОДАР, 22 марта, ФедералПресс. В апреле на пяти улицах в Краснодаре установят запрещающие дорожные знаки.
Так, запрещающие остановку и стоянку транспорта знаки установят на улицах: Садовой, Тополиной, Московской, им. Горького и им. Герцена.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, эти ограничительные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и беспрепятственного проезда жителей к многоквартирным домам в районе строящихся жилых комплексов, сообщает
С 5 апреля знак поставят на участке тупикового проезда по ул. Садовой, с 9 апреля — на ул. Тополиной, с 13 числа на ул. Московской, а с 16 апреля — на ул. им. Горького, а также на ул. им Герцена.
«ФедералПресс» напоминает, что на участке улицы Уссурийской в Краснодаре открыли движение транспорта.
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