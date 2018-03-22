Краснодарстат назвал точную численность населения Сочи

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Большинство проживает в городских условиях (429,07 тысячи человек), сельское население составляет 15,4% (78,295 тысячи). Ещё 4789 проживают в посёлке Красная Поляна, административно входящем в Адлерский район курорта.

По районам население Сочи распределено неравномерно. Наиболее густонаселённым является Центральный район (166,06 тысячи жителей), несмотря на то, что по площади он является самым маленьким. За ним следует Адлерский в котором проживают 149,3 тысячи человек, из которых чуть более 41 тысячи живут в сельской местности.

Население Лазаревского района составляет 94 тысячи 473 человека, из которых 20,7 тысячи являются сельскими жителями. Меньше всего сочинцев проживают в Хостинском районе — 92 тысячи 762 человека, 16,4 тысячи из которых проживают в сёлах и посёлках, сообщает «Макс портал».