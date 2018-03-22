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18:09 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани будет без осадков и -3 градуса

23 марта в Казани ожидается облачная погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 52% 761 мм рт. ст. 6 м/с

Ветер юго-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью 9−11 градусов мороза, при прояснениях до 13−18 градусов мороза.

Максимальная температура воздуха днем 1−3 градуса мороза.

На дорогах гололедица.

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