На Кубани собрались возродить самшитовую рощу

Редкие реликтовые растения, вечнозеленые и растущие по 80 сантиметров в 10 лет, были на 98% уничтожены гусеницами бабочки-огневки.

Экологи прибегали к всевозможным методам борьбы с вредителем, но усилия не дали ожидаемого результата. Дело в том, что бабочкам очень комфортно в нашем климате и за год популяция насекомых сменяется до четырех раз. Также самшит растет в горах, куда людям сложно добраться, а бабочка там оказывается в два счета. Кроме того, птицы не едят этих гусениц, ведь в них яд. Вот такая непростая ситуация.

Однако в Минприроды России уверяют — все еще можно спасти и восстановить численность самшита. Экологи вторят им, только вот процесс довольно кропотливый, на который уйдет не один десяток лет.

29 марта в Белореченском питомнике специалисты высадят тысячу черенков самшита. Их возьмут от уцелевших деревьев.

— Этому экологическому мероприятию придается огромное значение, так как в планах пересадить окрепший самшит в места обитания погибших на территории края уникальных массивов этого вида, — рассказали «Комсомольской правде» — Кубань в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края. — Специалисты обследовали сохранившиеся самшитовые насаждения и подобрали те места, куда можно будет посадить молодой самшит.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В 2012 году вместе с декоративными растениями из Италии бабочка-огневка попала в Сочи во время украшения города к Олимпиаде. И если раньше самшит рос на тысячах гектаров, то теперь ученые отвоевывают у насекомого каждый куст.

Сначала вредители уничтожили краснокнижный реликт в Сочинском национальном парке, затем гусеницы перебрались в город. Уже в 2013 году огневка встречалась по всему побережью вплоть до Абрау-Дюрсо. Отдельных особей встречали в Адыгее.