На Кубани собрались возродить самшитовую рощу
Уничтожение
Уничтожение
Редкие реликтовые растения, вечнозеленые и растущие по 80 сантиметров в 10 лет, были на 98% уничтожены гусеницами
Экологи прибегали к всевозможным методам борьбы с вредителем, но усилия не дали ожидаемого результата. Дело в том, что бабочкам очень комфортно в нашем климате и за год популяция насекомых сменяется до четырех раз. Также самшит растет в горах, куда людям сложно добраться, а бабочка там оказывается в два счета. Кроме того, птицы не едят этих гусениц, ведь в них яд. Вот такая непростая ситуация.
Однако в Минприроды России уверяют — все еще можно спасти и восстановить численность самшита. Экологи вторят им, только вот процесс довольно кропотливый, на который уйдет не один десяток лет.
29 марта в Белореченском питомнике специалисты высадят тысячу черенков самшита. Их возьмут от уцелевших деревьев.
— Этому экологическому мероприятию придается огромное значение, так как в планах пересадить окрепший самшит в места обитания погибших на территории края уникальных массивов этого вида, — рассказали «Комсомольской правде» — Кубань в
ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
В 2012 году вместе с декоративными растениями из Италии
Сначала вредители уничтожили краснокнижный реликт в Сочинском национальном парке, затем гусеницы перебрались в город. Уже в 2013 году огневка встречалась по всему побережью вплоть до
— На сегодняшний день естественные леса с самшитом колхидским остались в Причерноморской полосе на территории Сочинского национального парка в объеме нескольких гектаров, а также по долинам рек Курджипс с его верхними притоками и Цице, — говорит старший научный сотрудник Кавказского заповедника Евгений Грабенко.
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