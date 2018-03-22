Закрыта трасса, соединяющая Россию и Западный Казахстан

В Западно-Казахстанской области закрыта дорога из-за погодных условий, сообщает zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

«22 марта с 16.30 часов в связи с ухудшением погодных условий — низовая метель, гололед — закрыто движение на участке автодороги республиканского значения “Уральск-Каменка-граница РФ” (74−104 км) для всех видов автотранспорта», — говорится в сообщении.