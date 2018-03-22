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16:16 (мск), источник: Zakon.kz

Закрыта трасса, соединяющая Россию и Западный Казахстан

Трасса закрыта в связи с ухудшением погодных условий.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 55% 759 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Zakon.kz

В Западно-Казахстанской области закрыта дорога из-за погодных условий, сообщает zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

«22 марта с 16.30 часов в связи с ухудшением погодных условий — низовая метель, гололед — закрыто движение на участке автодороги республиканского значения “Уральск-Каменка-граница РФ” (74−104 км) для всех видов автотранспорта», — говорится в сообщении.

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