Закрыта трасса, соединяющая Россию и Западный Казахстан
Трасса закрыта в связи с ухудшением погодных условий.
Трасса закрыта в связи с ухудшением погодных условий.
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«22 марта с 16.30 часов в связи с ухудшением погодных условий — низовая метель, гололед — закрыто движение на участке автодороги республиканского значения “Уральск-Каменка-граница РФ” (74−104 км) для всех видов автотранспорта», — говорится в сообщении.
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