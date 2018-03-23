Учитель обругал рыжую от природы девочку и заставил сменить цвет

Родители других детей посчитали, что цвет волос 12-летней Пэрис Лейн грубо нарушает школьные правила, и потребовали, чтобы учитель принял меры.

«Он окликнул меня в коридоре, а затем подошел и сказал, что я должна перекрасить волосы, так как рыжий — не мой натуральный цвет», — рассказала Лейн.

Одноклассники начали издеваться над девочкой, и ее матери Ник пришлось купить для нее каштановую краску. После этого возмущенная Ник написала жалобу в Управление по вопросам стандартов образования (УСО).

Представители УСО пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

В марте девочки-подростки сняли видео, на котором рассказывают, как одноклассники обзывают их в школе. При этом на свои лица они нанесли все оскорбительные слова, которые слышали в свой адрес. Среди прочего на лицах 13-летних Халли-Мари и ее двоюродной сестры Чарли-Джаи написано: «жирная», «сучка», «отброс» и «анорексичка».