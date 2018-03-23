Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Терезу Мэй уличили в участии в заговоре по «делу Скрипаля»
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
В Москве ответили Пентагону на cлова об уничтожении РФ подлодками
Итальянцы проголосовали против ЕC и "за Россию"
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Российскую «Кухню» назвали неуязвимой для систем ПРО США
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Певицу Любовь Успенскую сняли с самолета за дебош
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
14:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Учитель обругал рыжую от природы девочку и заставил сменить цвет

Учитель в школе в Кирсли, Великобритания, отправил рыжую от природы девочку перекрашивать волосы, обосновав это тем, что «рыжий цвет — неестественный». Об этом сообщает Daily Mail.

Родители других детей посчитали, что цвет волос 12-летней Пэрис Лейн грубо нарушает школьные правила, и потребовали, чтобы учитель принял меры.

«Он окликнул меня в коридоре, а затем подошел и сказал, что я должна перекрасить волосы, так как рыжий — не мой натуральный цвет», — рассказала Лейн.

Одноклассники начали издеваться над девочкой, и ее матери Ник пришлось купить для нее каштановую краску. После этого возмущенная Ник написала жалобу в Управление по вопросам стандартов образования (УСО).

Представители УСО пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

В марте девочки-подростки сняли видео, на котором рассказывают, как одноклассники обзывают их в школе. При этом на свои лица они нанесли все оскорбительные слова, которые слышали в свой адрес. Среди прочего на лицах 13-летних Халли-Мари и ее двоюродной сестры Чарли-Джаи написано: «жирная», «сучка», «отброс» и «анорексичка».

Мать Халли-Мари Донна выложила ролик в соцсети, где он собрал 32 тысячи просмотров и 600 репостов. «Девочки настолько напуганы, что отказываются идти в школу», — рассказала Донна.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Трамп признался, чего хочет от Путина
Журналист-гей обвинил Жириновского в домогательствах
Путин обратился к россиянам по итогам выборов президента
Нетиевский выиграл главный суд у «Уральских пельменей»
Красная Поляна стала действительно красной (фото)
Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ
СМИ узнали о планах пяти стран выслать российских дипломатов
ЦБ понизил ключевую ставку
Экс-модель Playboy извинилась перед женой Трампа
Спорт
1:8? На что может рассчитывать Россия в игре с пентакампеонами Разбираем дуэли предстоящего сегодня матча Россия — Бразилия. Полевых игроков, вратарей и, конечно, главных тренеров
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь