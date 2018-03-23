Учитель обругал рыжую от природы девочку и заставил сменить цвет
Учитель в школе в Кирсли, Великобритания, отправил рыжую от природы девочку перекрашивать волосы, обосновав это тем, что «рыжий цвет — неестественный». Об этом сообщает Daily Mail.
Учитель в школе в Кирсли, Великобритания, отправил рыжую от природы девочку перекрашивать волосы, обосновав это тем, что «рыжий цвет — неестественный». Об этом сообщает Daily Mail.
Родители других детей посчитали, что цвет волос 12-летней Пэрис Лейн грубо нарушает школьные правила, и потребовали, чтобы учитель принял меры.
«Он окликнул меня в коридоре, а затем подошел и сказал, что я должна перекрасить волосы, так как рыжий — не мой натуральный цвет», — рассказала Лейн.
Одноклассники начали издеваться над девочкой, и ее матери Ник пришлось купить для нее каштановую краску. После этого возмущенная Ник написала жалобу в Управление по вопросам стандартов образования (УСО).
Представители УСО пообещали разобраться в сложившейся ситуации.
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