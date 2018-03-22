В Новороссийске закрыли визовый центр Испании
Он прекратил работу 21 марта.
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Он прекратил работу 21 марта.
В посольстве Испании в РФ сообщили, что 26 марта визовый центр откроется в Волгограде.
Сейчас визовые центры Испании работают в Москве,
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