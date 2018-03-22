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17:26 (мск), источник: АиФ Калининград

На Эстакадном мосту в Калининграде на месяц перекроют две полосы

На Эстакадном мосту в Калининграде на месяц перекроют две полосы для движения автотранспорта, сообщает дорожно-транспортное управление администрация города.

Источник: Аргументы и факты

Дорогу по направлению в центр города перекроют с 3 апреля. В это время здесь будут менять дорожное полотно. Завершить работы планируют до 20 мая.

«На время производства ремонтных работ движение транспорта в центр города будет организовано по трамвайным путям», — отметили в мэрии.

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