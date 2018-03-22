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19:33 (мск), источник: Volga News

К ЧМ-2018 в Самаре сдадут в эксплуатацию шесть крупных объектов

К ЧМ-2018 в Самаре сдадут в эксплуатацию шесть крупных объектов. Речь идет об общественных территориях и инфраструктурных сооружениях, сообщает сайт департамента городского хозяйства и экологии.

Источник: РИА "Новости"

Ход работ обсудили на совещании в мэрии, которое прошло под председательством главы города Елены Лапушкиной.

Объекты должны быть сданы до старта Чемпионата мира по футболу.

Заместитель руководителя департамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что работы на четвертой очереди набережной должны завершить к 20 мая. Такой срок обозначен в муниципальном контракте. На километровом участке набережной построили каскадный фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс, подземный туалет, обновили стелу «Ладья». Осталось завершить укладку асфальта и плитки, обустроить газоны.

Также в зоне ответственности муниципалитета находится строительство резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией. Он предназначен для аккумулирования поверхностных сточных вод с площадки «Самара Арены» и других объектов инфраструктуры ЧМ-2018. Объект планируют завершить в мае.

Еще два инфраструктурных объекта, которые запустят до начала турнира, — пункт досмотра грузов и транспорта, следующих на стадион, и площадка для организации специализированного автопарка.

Заканчиваются работы по прокладке трамвайной ветки от ул. Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Собственно путь готов, уже проводят тестовые поездки, в апреле должны завершить благоустройство возле диспетчерского пункта, а в мае запустить три тяговые подстанции.

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов рассказал о работах в Струковском саду.

Закончить ремонт парка должны в конце апреля. По его словам, есть уверенность, что подрядная организация выполнит свои обязательства в срок. Сейчас продолжаются работы по ремонту входной группы, летней эстрады. Когда сойдет снег, специалисты приступят к укладке газона, организации площадки для скейт-парка.

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