Жители Балаганска больше 10 лет пьют опасную воду
Качество воды в области часто оставляет желать лучшего. Есть районы в регионе, где ни из скважина, ни
Качество воды в области часто оставляет желать лучшего. Есть районы в регионе, где ни из скважина, ни
Прорубить лунку в метровом льду. Приехать на машине с канистрами. Это приходится проделывать как минимум раз в неделю. Потому что воду из местного водопровода пить может только скотина.
— Скотина, наоборот, не пьёт!
— И скотина не пьёт?
В посёлке Балаганск забыли о водопроводе 10 лет назад, когда местные власти убрали насосную станцию с Ангары и сделали скважины. Большинство местных жителей кран не открывает — себе дороже.
— За десять дней это!
— И он гипсовый такой?
— Да,
— Камней в почках не было у вас? С печенью проблем?
— У меня пока не было ещё.
Заболеваний печени, почек, желудка стало больше, говорят в Балаганске — известь, которая содержится в воде, оседает в организме. Вот экспертиза от Роспотребнадзора: жёсткость воды выше нормы. Власти посёлка хотят установить систему фильтрации на скважинах. Нужно 22 миллиона рублей.
— Пишем обращения на имя министра Сулейменова, просим оказать помощь и содействие в установке очистных сооружений. Другого выхода нет, мы сами не можем её очистить, — говорит глава посёлка Балаганск Николай Лобанов.
Последний ответ от министерства ЖКХ Прибайкалья: в программу в этом году Балаганск не попал.
А в Иркутске — праздничный флешмоб. Говорят о небывалой чистоте воды в наших реках и озёрах. Люди, что живут подальше от столицы региона, вынуждены пить эту воду.
Посёлок Тыреть. В 1993 году поблизости произошла авария на нефтепроводе — грунтовые воды заражены до сих пор. Одни за водой выстраиваются в киоски, другие топят снег или едут на дальние водоколонки.
Чистая питьевая вода стала роскошью уже и в Листвянке, на берегу Байкала. Туристические комплексы, которые строят на каждой улице посёлка, не подключают к центральной канализации. Все нечистоты стекают в септики, а из них попадают в землю и соседние колодцы. 10 водоисточников уже загрязнены.
По данным Роспотребнадзора, в Иркутской области не соответствуют санитарным требованиям до двадцати процентов источников водоснабжения. Жалобы на воду приходят регулярно.
— По области за период
Ведомство основными проблемами считает природные условия, то есть естественное повышение вредных добавок в воде, плохое состояние экологии и водопроводных сетей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.