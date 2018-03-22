Жители Балаганска больше 10 лет пьют опасную воду

Прорубить лунку в метровом льду. Приехать на машине с канистрами. Это приходится проделывать как минимум раз в неделю. Потому что воду из местного водопровода пить может только скотина.

— Скотина, наоборот, не пьёт!

— И скотина не пьёт?

В посёлке Балаганск забыли о водопроводе 10 лет назад, когда местные власти убрали насосную станцию с Ангары и сделали скважины. Большинство местных жителей кран не открывает — себе дороже.

— За десять дней это!

— И он гипсовый такой?

— Да, бело-гипсовый. А вот когда ту смену отработал — во! Вот так вот в чайнике!

— Камней в почках не было у вас? С печенью проблем?

— У меня пока не было ещё.

Заболеваний печени, почек, желудка стало больше, говорят в Балаганске — известь, которая содержится в воде, оседает в организме. Вот экспертиза от Роспотребнадзора: жёсткость воды выше нормы. Власти посёлка хотят установить систему фильтрации на скважинах. Нужно 22 миллиона рублей.

— Пишем обращения на имя министра Сулейменова, просим оказать помощь и содействие в установке очистных сооружений. Другого выхода нет, мы сами не можем её очистить, — говорит глава посёлка Балаганск Николай Лобанов.

Последний ответ от министерства ЖКХ Прибайкалья: в программу в этом году Балаганск не попал.

А в Иркутске — праздничный флешмоб. Говорят о небывалой чистоте воды в наших реках и озёрах. Люди, что живут подальше от столицы региона, вынуждены пить эту воду.

Посёлок Тыреть. В 1993 году поблизости произошла авария на нефтепроводе — грунтовые воды заражены до сих пор. Одни за водой выстраиваются в киоски, другие топят снег или едут на дальние водоколонки.

Чистая питьевая вода стала роскошью уже и в Листвянке, на берегу Байкала. Туристические комплексы, которые строят на каждой улице посёлка, не подключают к центральной канализации. Все нечистоты стекают в септики, а из них попадают в землю и соседние колодцы. 10 водоисточников уже загрязнены.

По данным Роспотребнадзора, в Иркутской области не соответствуют санитарным требованиям до двадцати процентов источников водоснабжения. Жалобы на воду приходят регулярно.

— По области за период где-то 2015−2016 годы ежедневно регистрировалось порядка 100 обращений. В основном обращения направлены на воду из распределительной сети по показателям железа и мутности, — говорит начальник отдела надзора за условиями проживания населения Иркутской области регионального Роспортебнадзора Денис Золотаев.