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17:11 (мск), источник: БЕЛТА

ФСЗН разработал проект указа об изменении порядка уплаты взносов для ИП и самозанятых

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фондом социальной защиты населения разработан проект указа, предусматривающий изменение порядка уплаты взносов в бюджет фонда индивидуальными предпринимателями и другими самозанятыми лицами. Такая информация размещена на сайте ФСЗН, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА
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Проект был рассмотрен 16 марта на заседании общественно-консультативного совета при Министерстве труда и социальной защиты с участием представителей бизнес-сообщества и республиканских органов государственного управления. Основными положениями предусмотрено распространить государственное социальное страхование на физических лиц, осуществляющих деятельность без регистрации ИП, в соответствии с законодательными актами и изменить порядок уплаты взносов для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов.

Предлагается расширить круг лиц из числа самозанятых путем включения их на добровольной основе в систему государственного соцстрахования, т.е. при условии уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное страхование. При этом учтен ряд факторов: интересы государства и граждан, возможность для самозанятых обеспечить свое будущее (включая размер пенсии), увеличение общеустановленного пенсионного возраста и страхового стажа.

Для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов в проекте указа реализуется принцип «не работаешь — не платишь». Для таких граждан предлагается изменить порядок уплаты взносов, а именно предусмотреть: возможность уплаты взносов в течение текущего года (т.е. ежедневно, ежемесячно, ежеквартально и т. д.), определив срок окончательного расчета за истекший год — не позднее 1 марта следующего года; освобождение от обязательной уплаты взносов за периоды неосуществления ими деятельности на основании представленных сведений индивидуального учета с последующей их сверкой с информацией налоговых органов.

Действующая норма по определению дохода и уплате взносов в размере не ниже, чем из МЗП, сохраняется.

В ближайшее время планируется обсуждение данного проекта указа на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Министерстве экономики.

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