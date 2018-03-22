ФСЗН разработал проект указа об изменении порядка уплаты взносов для ИП и самозанятых

Источник: БЕЛТА

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Проект был рассмотрен 16 марта на заседании общественно-консультативного совета при Министерстве труда и социальной защиты с участием представителей бизнес-сообщества и республиканских органов государственного управления. Основными положениями предусмотрено распространить государственное социальное страхование на физических лиц, осуществляющих деятельность без регистрации ИП, в соответствии с законодательными актами и изменить порядок уплаты взносов для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов.

Предлагается расширить круг лиц из числа самозанятых путем включения их на добровольной основе в систему государственного соцстрахования, т.е. при условии уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное страхование. При этом учтен ряд факторов: интересы государства и граждан, возможность для самозанятых обеспечить свое будущее (включая размер пенсии), увеличение общеустановленного пенсионного возраста и страхового стажа.

Для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов в проекте указа реализуется принцип «не работаешь — не платишь». Для таких граждан предлагается изменить порядок уплаты взносов, а именно предусмотреть: возможность уплаты взносов в течение текущего года (т.е. ежедневно, ежемесячно, ежеквартально и т. д. ), определив срок окончательного расчета за истекший год — не позднее 1 марта следующего года; освобождение от обязательной уплаты взносов за периоды неосуществления ими деятельности на основании представленных сведений индивидуального учета с последующей их сверкой с информацией налоговых органов.

Действующая норма по определению дохода и уплате взносов в размере не ниже, чем из МЗП, сохраняется.