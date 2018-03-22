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16:58 (мск), источник: Tengrinews

Астанчан предупреждают о гололеде и сильном ветре

Штормовое предупреждение по городу Астане и Акмолинской области распространило РГП «Казгидромет», передает Tengrinews.kz.

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Источник: Tengrinews

По данным синоптиков, 23—24 марта в Акмолинской области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный, западный ночью местами 15−20 метров в секунду, днем на большей части 15−20 метров в секунду, порывы 23−28 метров в секунду. В Астане днем 23, сутки 24 марта ожидаются усиление ветра 15−20 метров в секунду, временами гололед.

Кроме того, согласно данным ТОО «Казахавтодор», с 16.30 22 марта закрыт участок автодороги в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, гололед). Движение закрыто движение на участке дороги республиканского значения «Уральск-Каменка-граница РФ» (74−104 километр) для всех видов автотранспорта.

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