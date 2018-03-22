Астанчан предупреждают о гололеде и сильном ветре
Штормовое предупреждение по городу Астане и Акмолинской области распространило РГП «Казгидромет», передает Tengrinews.kz.
Штормовое предупреждение по городу Астане и Акмолинской области распространило РГП «Казгидромет», передает Tengrinews.kz.
По данным синоптиков,
Кроме того, согласно данным ТОО «Казахавтодор», с 16.30 22 марта закрыт участок автодороги в
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