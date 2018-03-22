То дождь, то снег: в Крыму снова объявлено штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидаются сильные дожди и усиление восточного ветра, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на крымский гидрометцентр.
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