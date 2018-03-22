То дождь, то снег: в Крыму снова объявлено штормовое предупреждение

«В связи с выходом южного циклона утром и днем 23 марта в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление восточного ветра 15−20 м/с, порывы до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели просят крымчан по возможности не выходить на улицу, а если все же этого не избежать — держаться подальше от ЛЭП, не спускаться в подземные переходы и не укрываться под крупными деревьями.