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17:09 (мск), источник: РИА Крым

То дождь, то снег: в Крыму снова объявлено штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидаются сильные дожди и усиление восточного ветра, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым со ссылкой на крымский гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с выходом южного циклона утром и днем 23 марта в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление восточного ветра 15−20 м/с, порывы до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели просят крымчан по возможности не выходить на улицу, а если все же этого не избежать — держаться подальше от ЛЭП, не спускаться в подземные переходы и не укрываться под крупными деревьями.

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