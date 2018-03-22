Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Мальчик в роли ведущего прогноза погоды стал звездой (видео)
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Лондон рассказал о доказательствах вины России в деле Скрипаля
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
17:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Гомельчанина не забрали в армию — он сказал, что оппозиционер и может стрельнуть не в ту сторону

Мужчину хотели призвать на военные сборы.

Источник: Комсомольская правда

Гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского хотели призвать на военные сборы, но потом передумали. Он получил повестку явиться в военкомат 22 марта «для уточнения учетных данных». В Беларуси были случаи, когда граждан вызывали «для уточнения данных», а потом вручали повестки на сборы.

— Я позвонил в военкомат, чтобы уточнить цель вызова. Первоначально мне сказали, что я числюсь как неработающий, и поэтому меня хотят видеть в военкомате. Там добавили, что «вы вызываетесь как кандидат, отобранный для военных сборов, ваша учетная специальность подходит под этот пункт». Когда я сказал, что работаю журналистом-фрилансером, и приду в военкомат, но буду все фиксировать на видео, и что я — оппозиционер, и могу начать стрелять не в ту сторону, в военкомате резко передумали, и сказали, что уже не надо приходить, — рассказал «КП» гомельчанин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Омске догхантеры отравили собаку-терапевта, спасавшую тяжелобольных детей
В Покрове толпа девятиклассников избила семиклассника-инвалида
Савченко задержали в Киеве по обвинению в подготовке терактов
Трамп заявил, что побил бы Байдена и заставил бы его плакать
Вы не поверите: 18 абсурдных профессий, за которые платят
В США на пляже обнаружили «лохнесское» чудовище
США прикроют Европу лазерами
Песков назвал Михаила Путина дальним родственником президента
Неизвестные украли дорогу в Орловской области
Спорт
«Не было дырок в стене. Не было ничего, что говорит Родченков» Виталий Мутко — про допинг, Олимпиады, Родченков и информационные войны Запада
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь