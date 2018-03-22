Гомельчанина не забрали в армию — он сказал, что оппозиционер и может стрельнуть не в ту сторону

— Я позвонил в военкомат, чтобы уточнить цель вызова. Первоначально мне сказали, что я числюсь как неработающий, и поэтому меня хотят видеть в военкомате. Там добавили, что «вы вызываетесь как кандидат, отобранный для военных сборов, ваша учетная специальность подходит под этот пункт». Когда я сказал, что работаю журналистом-фрилансером, и приду в военкомат, но буду все фиксировать на видео, и что я — оппозиционер, и могу начать стрелять не в ту сторону, в военкомате резко передумали, и сказали, что уже не надо приходить, — рассказал «КП» гомельчанин.