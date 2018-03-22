Пентагон оборудовал истребитель лазером

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Министерство обороны США займётся испытаниями боевых лазеров для военной авиации в рамках проекта по разработке высокоэнергетического оборонительного лазера под названием SHiELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator). Впрочем, американские военные не скрывают, что боевые лазеры будут использоваться не только в целях самообороны, но и для уничтожения других самолётов и наземных целей.

Лазер имеет существенное преимущество перед традиционными типами вооружения в виде практически неограниченного боекомплекта и низкой стоимостью одного выстрела. Тендер на разработку оружия в рамках проекта SHiELD выиграла американская компания Lockheed Martin. Пентагон рассчитывает получить от лазера эффективную работу при полёте на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях.