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17:54 (мск), источник: Популярная механика

Пентагон оборудовал истребитель лазером

ВВС США грядущим летом начнут испытания нового боевого лазера мощностью 50 киловатт, который установят на всепогодный истребитель четвёртого поколения F-15 Eagle.

Источник: Популярная механика

Министерство обороны США займётся испытаниями боевых лазеров для военной авиации в рамках проекта по разработке высокоэнергетического оборонительного лазера под названием SHiELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator). Впрочем, американские военные не скрывают, что боевые лазеры будут использоваться не только в целях самообороны, но и для уничтожения других самолётов и наземных целей.

Лазер имеет существенное преимущество перед традиционными типами вооружения в виде практически неограниченного боекомплекта и низкой стоимостью одного выстрела. Тендер на разработку оружия в рамках проекта SHiELD выиграла американская компания Lockheed Martin. Пентагон рассчитывает получить от лазера эффективную работу при полёте на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях.

Лазерная установка уже готова, однако разработчикам необходимо решить несколько задач, связанных с уменьшением её габаритов, массы и потребляемой мощности. Оружие начнут тестировать на земле уже нынешним летом, а лётные испытания должны стартовать в 2019 году — военные определят эффективность боевого лазера на истребителе для уничтожения беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

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