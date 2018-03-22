МЧС: Обстановка на дорогах Петербурга и области легче не станет
В пятницу, 23 марта, погода
В пятницу, 23 марта, погода
Согласно прогнозу, ночью ожидается снег и мокрый снег, а в отдельных районах города или области даже метель и налипание мокрого снега. Днем в Петербурге временами ожидается небольшой снег, а вот в Ленобласти, хоть в большинстве районов и будет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах обещают метель.
Ветер тоже не стихнет. Западный и
Температура воздуха в Петербурге в течение суток будет держаться в пределах −1…−3 градусов, в Ленобласти прогнозируют от -1 до -6 градусов. На дорогах ожидаются гололедица и сложная обстановка.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.