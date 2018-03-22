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19:10 (мск), источник: Водитель Петербурга

МЧС: Обстановка на дорогах Петербурга и области легче не станет

В пятницу, 23 марта, погода по-прежнему будет создавать трудности жителям и гостям Петербурга и Ленобласти, а на дорогах будет сложная обстановка, сообщает МЧС.

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Источник: Агентство «Москва»

Согласно прогнозу, ночью ожидается снег и мокрый снег, а в отдельных районах города или области даже метель и налипание мокрого снега. Днем в Петербурге временами ожидается небольшой снег, а вот в Ленобласти, хоть в большинстве районов и будет небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах обещают метель.

Ветер тоже не стихнет. Западный и северо-западный ночью, северо-западный и северный днем, он будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, а в прибрежных районах порывы местами будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха в Петербурге в течение суток будет держаться в пределах −1…−3 градусов, в Ленобласти прогнозируют от -1 до -6 градусов. На дорогах ожидаются гололедица и сложная обстановка.

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