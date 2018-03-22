В Краснодаре шесть трамваев изменят маршрут из-за ремонта полотна

С 22 по 26 марта № 2 после 10 вечера будет следовать от ул. Индустриальной до разворотного кольца «ул. 40-летия Победы», затем — по маршруту № 15 до ж/д вокзала Краснодар-1.

Трамваи № 3 после 21:25 поедут от Западного депо до ул. Коммунаров, затем — по ул. Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Горького и далее до Западного депо.

№ 15 после 21:35 будут двигаться от ж/д вокзала Краснодар-1 до разворотного кольца «ул. 40-летия Победы».

№ 20 после 21:20 проследуют от конечной остановки «Хладокомбинат» по ул. Гоголя, Коммунаров, Колхозной до ул. Декабристов, обратно — также по ул. Коммунаров до Восточного депо.

Трамваи № 21 после 21:30 будут следовать из Юбилейного микрорайона до ул. Коммунаров, затем — по ул. Коммунаров, им. Гоголя, Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Горького и далее до Юбилейного микрорайона.