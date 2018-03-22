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17:53 (мск), источник: РИАЦ

В регионе выбрали врачей года

Лучших врачей Волгоградской области 2018 года определили в 27 номинациях. Победители регионального этапа представят область на всероссийском конкурсе «Лучший врач года».

Как отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области, от практикующих врачей региона было направлено более 130 заявок. Победителей выбрали среди терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, хирургов, травматологов, кардиологов, онкологов, реаниматологов, специалистов других профилей. Со списком победителей конкурса «Лучший врач Волгоградской области — 2018» можно ознакомиться на сайте облздрава.

Первый этап конкурса проводился в медицинских организациях Волгоградской области, где участники выдвигались голосованием трудовых коллективов, второй — в комитете здравоохранения. В состав конкурсной комиссии вошли председатели профильных комитетов по здравоохранению администрации и облдумы, руководитель территориального отделения Росздравнадзора, директор ТФОМС, председатель регионального профсоюза медработников, представители общественного совета и национальной медицинской палаты. Лучшим врачам региона будут вручены дипломы на торжественной церемонии, посвященной Дню медицинского работника.

Конкурс проводится в России уже на протяжении 16 лет. Смотр выявляет лучших специалистов, преданных профессии и призванию. Всего в государственных медучреждениях Волгоградской области трудятся 9019 врачей различных специальностей.

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