В регионе выбрали врачей года

Как отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области, от практикующих врачей региона было направлено более 130 заявок. Победителей выбрали среди терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, хирургов, травматологов, кардиологов, онкологов, реаниматологов, специалистов других профилей. Со списком победителей конкурса «Лучший врач Волгоградской области — 2018» можно ознакомиться на сайте облздрава.

Первый этап конкурса проводился в медицинских организациях Волгоградской области, где участники выдвигались голосованием трудовых коллективов, второй — в комитете здравоохранения. В состав конкурсной комиссии вошли председатели профильных комитетов по здравоохранению администрации и облдумы, руководитель территориального отделения Росздравнадзора, директор ТФОМС, председатель регионального профсоюза медработников, представители общественного совета и национальной медицинской палаты. Лучшим врачам региона будут вручены дипломы на торжественной церемонии, посвященной Дню медицинского работника.