Леса Волгоградской области защитят от вредителей
Семь тысяч гектаров леса на территории Волгоградской области обработают в этом году от вредителей.
Семь тысяч гектаров леса на территории Волгоградской области обработают в этом году от вредителей.
Специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона совместно с региональным Центром защиты леса провели обследование территорий для выявления очагов опасных для деревьев насекомых.
Как пояснили в профильном комитете, наибольшую опасность для волгоградских лесов представляют вредители хвойных насаждений. В обработке от этого вида насекомых нуждаются около шести тысяч гектаров зеленых зон.
В целом работы проведут на территории 10 из 22-х лесничеств, для этого, в том числе, привлекут авиацию. В настоящее время объявлены аукционы для определения исполнителей работ.
Специалисты отмечают, что своевременное проведение мероприятий по защите лесов будет способствовать снижению площади очагов вредителей, предотвращению распространения опасных насекомых, повышению жизнестойкости деревьев, а также увеличению прироста лесных насаждений.
Напомним, общая площадь лесов в Волгоградской области составляет более 460 тысяч гектаров. На территории региона преобладают дуб черешчатый, сосна, тополь, вяз и ясень. Сложные климатические условия требуют от волгоградских специалистов отрасли больших усилий по сохранению и увеличению лесных ресурсов. В 2018 году специалисты облкомприроды планируют заложить леса на площади 1100 гектаров, в прошлом году деревья были высажены на площади более 1000 гектаров.
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