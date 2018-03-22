Леса Волгоградской области защитят от вредителей

Специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона совместно с региональным Центром защиты леса провели обследование территорий для выявления очагов опасных для деревьев насекомых.

Как пояснили в профильном комитете, наибольшую опасность для волгоградских лесов представляют вредители хвойных насаждений. В обработке от этого вида насекомых нуждаются около шести тысяч гектаров зеленых зон.

В целом работы проведут на территории 10 из 22-х лесничеств, для этого, в том числе, привлекут авиацию. В настоящее время объявлены аукционы для определения исполнителей работ.

Специалисты отмечают, что своевременное проведение мероприятий по защите лесов будет способствовать снижению площади очагов вредителей, предотвращению распространения опасных насекомых, повышению жизнестойкости деревьев, а также увеличению прироста лесных насаждений.