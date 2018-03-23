Пригородные автобусы в Воронежской области оснастят тахографами

Источник: РИА "Воронеж"

Весь пригородный транспорт в Воронежской области оснастят тахографами — контрольными устройствами, которые регистрируют скорость движения, а также режим труда и отдыха водителей. Регистраторы установят в автобусах в 2018 году в соответствии с федеральными отраслевыми требованиями, сообщил руководитель департамента транспорта и автодорог области Максим Оськин на совещании в четверг, 22 марта.

Совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференции провел глава региона Александр Гусев. Максим Оськин доложил об улучшении работы системы пассажирских автоперевозок в районах области. Он указал на необходимость адаптировать действующую систему ГЛОНАСС к нормативам ЭРА-ГЛОНАСС (система, внедрение которой должно сократить время реагирования при авариях и снизить уровень смертности и травматизма на дорогах).

В 2018 году из регионального бюджета выделят 155 млн рублей на поддержку автотранспортных предприятий. В некоторых муниципальных районах транспортникам выделяются субсидии из районного бюджета (в том числе на новую технику), предоставляются льготы по имущественным налогам. В районах оптимизируется маршрутная сеть.