Пригородные автобусы в Воронежской области оснастят тахографами
Устройства регистрируют скорость движения, режим труда и отдыха водителей.
Устройства регистрируют скорость движения, режим труда и отдыха водителей.
Весь пригородный транспорт в Воронежской области оснастят тахографами — контрольными устройствами, которые регистрируют скорость движения, а также режим труда и отдыха водителей. Регистраторы установят в автобусах в 2018 году в соответствии с федеральными отраслевыми требованиями, сообщил руководитель департамента транспорта и автодорог области Максим Оськин на совещании в четверг, 22 марта.
Совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференции провел глава региона Александр Гусев. Максим Оськин доложил об улучшении работы системы пассажирских автоперевозок в районах области. Он указал на необходимость адаптировать действующую систему ГЛОНАСС к нормативам
В 2018 году из регионального бюджета выделят 155 млн рублей на поддержку автотранспортных предприятий. В некоторых муниципальных районах транспортникам выделяются субсидии из районного бюджета (в том числе на новую технику), предоставляются льготы по имущественным налогам. В районах оптимизируется маршрутная сеть.
Сотрудники областного департамента транспорта и автомобильных дорог продолжат поиск возможностей по предоставлению предприятиям дополнительных субсидий — в частности, на обновление подвижного состава и обеспечение мероприятий по транспортной безопасности.
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