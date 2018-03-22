Проездной «Подорожник» станет общим для Петербурга и Ленобласти

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Проездной «Подорожник» можно будет использовать не только в Петербурге, но и в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства 47 региона. Зону действия билета расширят в конце 2018 года.

Первое время объединенный «Подорожник» заработает в тестовом режиме на двух маршрутах. Пассажиры смогут опробовать проездной в действии на маршрутах № 596А от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово и маршрут № 403 от станции метро «Купчино» до поселка Большая Ижора.