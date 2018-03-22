Проездной «Подорожник» станет общим для Петербурга и Ленобласти
Первое время билет будет действовать в тестовом режиме.
Первое время билет будет действовать в тестовом режиме.
Проездной «Подорожник» можно будет использовать не только в Петербурге, но и в Ленинградской области, сообщает
Первое время объединенный «Подорожник» заработает в тестовом режиме на двух маршрутах. Пассажиры смогут опробовать проездной в действии на маршрутах № 596А от станции метро «Улица Дыбенко» до Кудрово и маршрут № 403 от станции метро «Купчино» до поселка Большая Ижора.
В случае, если проект признают эффективным, обновленный подорожник начнет действовать и на других маршрутах из Петербурга в Ленинградскую область.
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