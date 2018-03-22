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18:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе на 2 дня ограничат движение транспорта

Проезд в районе Мартыновской балки будет запрещен 24 и 25 марта.

В Севастополе на выходных, 24 и 25 марта, закроют для проезда машин несколько улиц. Принятые меры связаны с проведением IV военно-исторического фестиваля «Мартыновский овраг — рубеж героев».

— Временное ограничение дорожного движения вводится по участку ул. Погорелова, 61 — ул. Центральная до въезда в Мартыновскую балку с 24 марта по 25 марта с 08.00 до 19.00, — уточнили в пресс-службе правительства города.

Ограничения распространяются на все виды транспорта, кроме автомобилей коммунальных и оперативных служб, а также транспортных средств, задействованных в проведении мероприятия.

Напомним, Севастополь потратит больше 410 миллионов на подготовку дорог к курортному сезону. Залатать ямы, нанести новую разметку и привести в порядок газоны собираются к 1 мая.

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