В Севастополе на 2 дня ограничат движение транспорта
Проезд в районе Мартыновской балки будет запрещен 24 и 25 марта.
Проезд в районе Мартыновской балки будет запрещен 24 и 25 марта.
В Севастополе на выходных, 24 и 25 марта, закроют для проезда машин несколько улиц. Принятые меры связаны с проведением IV
— Временное ограничение дорожного движения вводится по участку ул. Погорелова, 61 — ул. Центральная до въезда в Мартыновскую балку с 24 марта по 25 марта с 08.00 до 19.00, — уточнили в
Ограничения распространяются на все виды транспорта, кроме автомобилей коммунальных и оперативных служб, а также транспортных средств, задействованных в проведении мероприятия.
Напомним, Севастополь потратит больше 410 миллионов на подготовку дорог к курортному сезону. Залатать ямы, нанести новую разметку и привести в порядок газоны собираются к 1 мая.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.