В Севастополе на 2 дня ограничат движение транспорта

В Севастополе на выходных, 24 и 25 марта, закроют для проезда машин несколько улиц. Принятые меры связаны с проведением IV военно-исторического фестиваля «Мартыновский овраг — рубеж героев».

— Временное ограничение дорожного движения вводится по участку ул. Погорелова, 61 — ул. Центральная до въезда в Мартыновскую балку с 24 марта по 25 марта с 08.00 до 19.00, — уточнили в пресс-службе правительства города.

Ограничения распространяются на все виды транспорта, кроме автомобилей коммунальных и оперативных служб, а также транспортных средств, задействованных в проведении мероприятия.