Изувеченная ревнивым мужем жительница Серпухова показала новую руку

«В Германии мне сделали два протеза (один более функциональный, второй попроще, для черновой работы)», — написала девушка.

Она поблагодарила всех, кто ей помог приспособиться к «новой жизни». И отметила, что к протезам ей еще нужно привыкнуть и научиться ими управлять.

Вторую руку врачам чудом удалось спасти. Сейчас девушка уже может шевелить пальцами.

Трагедия произошла 11 декабря в Подмосковье. Муж Маргариты отвез ее в лес, где сначала ломал ей пальцы, а затем отсек обе руки. После содеянного он сам привез супругу в больницу и сдался полиции.

Мать пострадавшей рассказала, что причиной содеянного стала банальная ревность. Мужчина подозревал жену в изменах и даже заставил пройти ее тест на детекторе лжи.