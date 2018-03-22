Изувеченная ревнивым мужем жительница Серпухова показала новую руку

«В Германии мне сделали два протеза (один более функциональный, второй попроще, для черновой работы)», — написала девушка.
Она поблагодарила всех, кто ей помог приспособиться к «новой жизни». И отметила, что к протезам ей еще нужно привыкнуть и научиться ими управлять.
Вторую руку врачам чудом удалось спасти. Сейчас девушка уже может шевелить пальцами.
Трагедия произошла 11 декабря в Подмосковье. Муж Маргариты отвез ее в лес, где сначала ломал ей пальцы, а затем отсек обе руки. После содеянного он сам привез супругу в больницу и сдался полиции.
Мать пострадавшей рассказала, что причиной содеянного стала банальная ревность. Мужчина подозревал жену в изменах и даже заставил пройти ее тест на детекторе лжи.
За месяц до инцидента девушка написала участковому заявление о том, что супруг вывез ее в лес, где угрожал ножом. Однако сотрудник полиции позвонил злоумышленнику только через 19 дней и «ограничился внушением через телефон». Проверка подтвердила, отреагируй он по всей строгости — трагедии могло бы и не случиться.
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