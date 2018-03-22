На Кубани 23 марта местами осадки в виде мокрого снега и дождя
Местами налипание мокрого снега, гололед. В ночные и утренние часы в отдельных пунктах туман.
Местами налипание мокрого снега, гололед. В ночные и утренние часы в отдельных пунктах туман.
Ветер
На Черноморском побережье временами дождь, по югу побережья местами сильные осадки, туман, в горной части налипание мокрого снега. Ветер
В Краснодаре временами утром и днем небольшие осадки. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер
Сочи +18…+20 °C временами дождь.
Туапсе +12…+14 °C временами дождь.
Геленджик +12…+14 °C временами дождь.
Новороссийск +8…+10 °C временами дождь.
Анапа +8…+10 °C временами дождь.
Крымск +7…+9 °C временами дождь.
Ейск +2…+4 °C временами дождь.
Тихорецк +3…+5 °C временами дождь.
Кропоткин +4…+6 °C временами дождь.
Армавир +6…+8 °C временами дождь.
Лабинск +5…+7 °C временами дождь.
Белореченск +5…+7 °C временами дождь.
Горячий Ключ +7…+9 °C временами дождь.
Краснодар +4…+6 °C временами дождь.
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