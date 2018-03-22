На Кубани 23 марта местами осадки в виде мокрого снега и дождя

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4−9 м/с, днем местами порывы 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, при прояснении по северной половине и юго-восточным предгорьям до -8 °С, днем 2−7 °С, по югу до +9 °С.

На Черноморском побережье временами дождь, по югу побережья местами сильные осадки, туман, в горной части налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы до 17 м/с, на участке Анапа-Геленджик порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 °С, по северу побережья до -2 °С, днем 5−10 °С, по югу местами до +14 °С, в Сочи до +20 °С.

В Краснодаре временами утром и днем небольшие осадки. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 4−9 м/с, днем порывы 12−17 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 °С, днем 4−6 °С.

Сочи +18…+20 °C временами дождь.

Туапсе +12…+14 °C временами дождь.

Геленджик +12…+14 °C временами дождь.

Новороссийск +8…+10 °C временами дождь.

Анапа +8…+10 °C временами дождь.

Крымск +7…+9 °C временами дождь.

Славянск-на-Кубани +7…+9 °C временами дождь.

Приморско-Ахтарск +2…+4 °C временами дождь.

Ейск +2…+4 °C временами дождь.

Тихорецк +3…+5 °C временами дождь.

Кропоткин +4…+6 °C временами дождь.

Армавир +6…+8 °C временами дождь.

Лабинск +5…+7 °C временами дождь.

Белореченск +5…+7 °C временами дождь.

Горячий Ключ +7…+9 °C временами дождь.