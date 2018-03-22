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19:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Паводок в Нижегородской области в 2018 году пройдет на уровне средних значений

Вскрытие рек ожидается к середине апреля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 49% 761 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: AP 2018

Паводок в Нижегородской области в 2018 году пройдет относительно спокойно и не превысит уровня средних многолетних значений. Об этом сообщила начальник гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Людмила Филина на пресс-конференции 22 марта.

— На Волге в районе Нижнего Новгорода уровни воды будут близкими в норме и несколько выше нее, а в районах области ожидаем уровня на 0,5−1 метр ниже средних многолетних значений, — рассказала специалист.

По ее словам, вскрытие рек Ока и Сура ожидается 6—14 апреля, Ветлуги — 7—12 апреля.

— Прошедшая зима была аномальна в плане количества снега. Снежный покров практически полностью сформировался лишь тремя крупными снегопадами: в январе, феврале и марте. Поэтому при кажущейся большой высоте его запасы воды едва достигают нормы, — прокомментировала Людмила Филина.

По прогнозам синоптиков, тепло придет в Нижний Новгород лишь в начале апреля.

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