Паводок в Нижегородской области в 2018 году пройдет на уровне средних значений
Вскрытие рек ожидается к середине апреля.
Вскрытие рек ожидается к середине апреля.
Паводок в Нижегородской области в 2018 году пройдет относительно спокойно и не превысит уровня средних многолетних значений. Об этом сообщила начальник гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Людмила Филина на
— На Волге в районе Нижнего Новгорода уровни воды будут близкими в норме и несколько выше нее, а в районах области ожидаем уровня на 0,5−1 метр ниже средних многолетних значений, — рассказала специалист.
По ее словам, вскрытие рек Ока и Сура ожидается
— Прошедшая зима была аномальна в плане количества снега. Снежный покров практически полностью сформировался лишь тремя крупными снегопадами: в январе, феврале и марте. Поэтому при кажущейся большой высоте его запасы воды едва достигают нормы, — прокомментировала Людмила Филина.
По прогнозам синоптиков, тепло придет в Нижний Новгород лишь в начале апреля.
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