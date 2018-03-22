В Молдове на следующей неделе запустят Единую службу экстренных вызовов 112

Источник: Комсомольская правда

К настоящему времени оснащено здание службы, установлена ​​информационная система и разработаны материалы по визуальной идентификации службы. В ходе конкурса отобрано для работы 38 операторов — из 200 поданных заявок. Они подготовку прошли, а в настоящее время курсы посещают диспетчеры Главной полицейской инспекции и Национального центра догоспитальной медицинской помощи. Разрабатывается решение по локализации вызовов — совместно с НАРЭКИТ и операторами мобильной связи, чтобы сотрудники новой службы получали самые полные и точные данные.

В прошлом году специализированные службы приняли 2,7 млн звонков, что примерно на 10% больше, чем в 2016 году. После активации единого европейского номера экстренных вызовов 112 номера 901, 902 и 903 будут работать параллельно до конца июня, после чего все вызовы будут перенаправляться на номер 112.