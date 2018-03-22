Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Российские ученые создали приложение для борьбы с аллергией
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Лондон рассказал о доказательствах вины России в деле Скрипаля
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Взрыв снарядов модернизированного «Смерча» РФ происходит заранее
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
45Состоялись выборы президента России
18:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Молдове на следующей неделе запустят Единую службу экстренных вызовов 112

После активации единого европейского номера экстренных вызовов 112 номера 901, 902 и 903 будут работать параллельно до конца июня.

Источник: Комсомольская правда

К настоящему времени оснащено здание службы, установлена ​​информационная система и разработаны материалы по визуальной идентификации службы. В ходе конкурса отобрано для работы 38 операторов — из 200 поданных заявок. Они подготовку прошли, а в настоящее время курсы посещают диспетчеры Главной полицейской инспекции и Национального центра догоспитальной медицинской помощи. Разрабатывается решение по локализации вызовов — совместно с НАРЭКИТ и операторами мобильной связи, чтобы сотрудники новой службы получали самые полные и точные данные.

В прошлом году специализированные службы приняли 2,7 млн звонков, что примерно на 10% больше, чем в 2016 году. После активации единого европейского номера экстренных вызовов 112 номера 901, 902 и 903 будут работать параллельно до конца июня, после чего все вызовы будут перенаправляться на номер 112.

Проект внедрения службы 112 был инициирован в мае 2012 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Савченко задержали в Киеве по обвинению в подготовке терактов
С вывески «Макдоналдс» украли букву. Смысл кардинально изменился
Великобритания испугалась разоблачения своих шпионов в России
Вы не поверите: 18 абсурдных профессий, за которые платят
Неизвестные украли дорогу в Орловской области
Ряд СМИ объявили о приостановке работы с Госдумой
Новый полет «человека-ракеты» сняли на видео
Спорт
Как сборная России проходила допинг-тесты. Рассказывает Безуглов О процедурах, которые футболисты национальной команды прошли вчера, рассказывает врач сборной России
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь