В Молдове на следующей неделе запустят Единую службу экстренных вызовов 112
После активации единого европейского номера экстренных вызовов 112 номера 901, 902 и 903 будут работать параллельно до конца июня.
После активации единого европейского номера экстренных вызовов 112 номера 901, 902 и 903 будут работать параллельно до конца июня.
К настоящему времени оснащено здание службы, установлена информационная система и разработаны материалы по визуальной идентификации службы. В ходе конкурса отобрано для работы 38 операторов — из 200 поданных заявок. Они подготовку прошли, а в настоящее время курсы посещают диспетчеры Главной полицейской инспекции и Национального центра догоспитальной медицинской помощи. Разрабатывается решение по локализации вызовов — совместно с НАРЭКИТ и операторами мобильной связи, чтобы сотрудники новой службы получали самые полные и точные данные.
В прошлом году специализированные службы приняли 2,7 млн звонков, что примерно на 10% больше, чем в 2016 году. После активации единого европейского номера экстренных вызовов 112 номера 901, 902 и 903 будут работать параллельно до конца июня, после чего все вызовы будут перенаправляться на номер 112.
Проект внедрения службы 112 был инициирован в мае 2012 года.
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