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18:45 (мск), источник: Вести - Воронеж

Новое здание вокзала «Воронеж Южный» на станции «Придача» откроют уже в мае

Также власти планируют реализовать проект виадука, который соединит микрорайон ВАИ и улицу Циолковского.

Источник: Вести - Воронеж

Дополнительные маршруты городского транспорта пустят до станции «Придача». Реконструируют надземный пешеходный переход через железнодорожные пути. А в будущем снова возьмутся за проект виадука, который соединит микрорайон ВАИ и улицу Циолковского. О планах развития транспортного узла на левом берегу Воронежа говорили врио губернатора Александр Гусев и генеральный директор «РЖД» Олег Белозёров. Сегодня они посетили новое здание вокзала.

Грузовая станция, которая никогда не была предназначена для большого пассажиропотока, к тому же — на окраине города. По статусу «Придача» — не главные ворота Воронежа. Но фактически ими становится. Через них проходит большинство транзитных поездов в южном направлении. В сезон в сутки здесь принимают более 50 пар составов.

Почти 100 тыс. человек за три летних месяца отсюда отправляются в поездку, столько же — приезжают. На всех — одно небольшое помещение вокзала. Это даже залом ожидания назвать сложно: чуть больше десятка стульев. Рядом касса и буфет. Три года назад закончили ремонт, но он проблему квадратных метров не решил.

— Инвалиды, дети, беременные… Всё-таки не хватает мест сидячих. Летом особенно. Кто-то даже сидит на сумках, — рассказал житель Воронежа Сергей Домбровский.

В старом здании останутся только кассы. Всё остальное переедет в новое помещение вокзала. Его осмотрели врио губернатора Александр Гусев и генеральный директор «РЖД» Олег Белозёров. Здесь создали всю инфраструктуру, которая может понадобиться людям в пути. Комнаты длительного отдыха, то есть мини гостиница, залы ожидания, просторный холл, медпункт, электронное табло отправления и прибытия поездов. И на этом не остановятся.

— Планируем выполнить проектирование и строительно-монтажные работы по разбивке зоны отдыха для пассажиров на привокзальной территории, это за зданием вокзала, который будет включать в себя парковую зону, детскую игровую зону и парковку для инвалидов, — сообщил начальник центральной дирекции пассажирских обустройств Андрей Гуляев.

Вокруг асфальт снимут, территорию замостят. И думают о том, чтобы поставить декоративный забор между вокзалом и промзоной. Но куда сложнее будет решить транспортные проблемы. Их обсуждали на совещании в правительстве. Договорились развивать этот транспортный узел города. В ближайшее время запустят дополнительные маршруты общественного транспорта.

— К моменту открытия вокзала изменим маршрутную сеть. Пока, наверное, придётся туда микроавтобусами доставлять пассажиров, потому что автобусы большой вместимости по этой дорожной сети не пройдут. Требуется реконструкция пешеходного моста через железную дорогу. Мы сейчас возьмём время на разработку проекта. Там придётся сходы с моста по-иному сделать. Как только проект будет готов, я думаю, уже в этом году мы сумеем приступить и к реконструкции, — отметил врио губернатора Воронежской области Александр Гусев.

— Ряд вопросов мы решим в ближайшее время, в том числе по строительству автомобильных дорог, договорились, каким образом будем компенсировать развитие. Тут по времени нам нужно будет дополнительно определиться. По поводу развития туристических.

маршрутов мы полностью поддерживаем необходимость такой работы железнодорожного транспорта, — сообщил генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Чтобы воронежцы и гости не путались в названиях, в «РЖД» предложили выбрать одно. Но пока принято так: станция «Придача», вокзал «Воронеж Южный». В билетах пассажиры прочтут «Воронеж Южный». Сейчас власти вновь заговорили о ещё одном масштабном проекте — строительстве автомобильного моста, который соединит микрорайон ВАИ и улицу Циолковского. Этим займутся через несколько лет. А новое здание вокзала откроют уже в мае.

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