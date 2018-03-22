В Воронежской области появятся три новых мусоросортировочных комплекса

На эти цели федеральный бюджет в 2018 году выделит Воронежской области 79 млн рублей как одному из пилотных регионов по переходу на новую систему обращения с отходами. В Воронежской области уже утвердили необходимые программные документы и разработали электронную модель территориальной схемы, а также региональную программу обращения с отходами. В 2017 году новый мусоросортировочный комплекс появился в Семилукском районе, а в Острогожском завершилось строительство второй очереди полигона твердых коммунальных отходов. За счет появления таких объектов к 2021 году доля отходов, отправленных на вторичную переработку, должна достичь 73% от их общего количества.