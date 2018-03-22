В Воронежской области появятся три новых мусоросортировочных комплекса

Средства выделят в рамках программы «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» на 2018 год. Субсидии областного бюджета получат Павловский и Россошанский районы и Борисоглебский городской округ. Павловскому району на создание мусоросортировочного комплекса выделят — 26,7 млн рублей, Россошанскому — 34,4 млн, Борисоглебску — 32,6 млн.
На эти цели федеральный бюджет в 2018 году выделит Воронежской области 79 млн рублей как одному из пилотных регионов по переходу на новую систему обращения с отходами. В Воронежской области уже утвердили необходимые программные документы и разработали электронную модель территориальной схемы, а также региональную программу обращения с отходами. В 2017 году новый мусоросортировочный комплекс появился в Семилукском районе, а в Острогожском завершилось строительство второй очереди полигона твердых коммунальных отходов. За счет появления таких объектов к 2021 году доля отходов, отправленных на вторичную переработку, должна достичь 73% от их общего количества.
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