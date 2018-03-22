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19:58 (мск), источник: Моя Планета

Ученые сняли подледное плавание кита на видео

Малый полосатик словно летает среди облаков. Это первое видео одного из самых крупных млекопитающих.

Видео было сделано морским биологом Реджиной Эйзерт во время испытаний новой подводной камеры, как передает LiveScience. Это стало первой видеофиксацией малого полосатика. Малые полосатики могут вырастать в длину до 30 м и весить до 10 т. Они, как и другие китовые, питаются крилем — мелкими морскими рачками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Они также издают очень интересные звуки, сочетающие в себе низкочастотные и высокочастотные колебания. Ранее Моя Планета уже публиковала видео другого редкого вида китовых — полосатика Омуры.

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