Ученые сняли подледное плавание кита на видео

Видео было сделано морским биологом Реджиной Эйзерт во время испытаний новой подводной камеры, как передает LiveScience. Это стало первой видеофиксацией малого полосатика. Малые полосатики могут вырастать в длину до 30 м и весить до 10 т. Они, как и другие китовые, питаются крилем — мелкими морскими рачками.