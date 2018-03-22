Неизвестная компания запускает ракету с космодрома на Аляске

Источник: Reuters

Аэрокосмическая компания, базирующаяся в Калифорнии, планирует запуск космической ракеты с Тихоокеанского космодромного комплекса на Аляске, расположенного на острове Кадьяк, где-то между 27 марта и 6 апреля. Это будет первый в истории коммерческий запуск ракеты с космодрома на Аляске.

Название компании, которой принадлежит ракета, не разглашается, но по сообщениям самого космопорта она расположена в Калифорнии. На космодроме сейчас полным ходом идет подготовка к запуску.

Как сообщают Space News, вполне возможно, что грядущий запуск будет проводить компания Astra Space, находящаяся в Аламеде, Калифорния. У компании есть контракт с Alaska Aerospace, судя по которому она намерена провести четыре запуска с космодрома на Кадьяке.

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Скорее всего, ракета будет нести на себе телекоммуникационные спутники, но все операции будет проводить как можно более независимо. Хотя все эти выводы базируются исключительно на протоколе с заседания совета директоров комплекса, проведенного еще в 2017 году. Руководство космодрома пока что подтвердило лишь, что коммерческий запуск будет, но вот кому принадлежит ракета и какой на ней будет груз доподлинно неизвестно.

Космодром на Кадьяке открылся еще в 1989 году, и с него было запущено 19 ракет, принадлежащих NASA, ВВС США и Агентству противоракетной обороны. В 2014 году на космодроме был произведен неудачный старт ракеты, после чего весь комплекс был выведен из строя на два года.