Неизвестная компания запускает ракету с космодрома на Аляске
Мы живем в интересное время. Еще недавно было сложно даже представить, что в космос может полететь ракета, владелец которой фактически неизвестен. А сейчас такое вполне возможно.
Мы живем в интересное время. Еще недавно было сложно даже представить, что в космос может полететь ракета, владелец которой фактически неизвестен. А сейчас такое вполне возможно.
Аэрокосмическая компания, базирующаяся в Калифорнии, планирует запуск космической ракеты с Тихоокеанского космодромного комплекса на Аляске, расположенного на острове Кадьяк,
Как сообщают Space News, вполне возможно, что грядущий запуск будет проводить компания Astra Space, находящаяся в Аламеде, Калифорния. У компании есть контракт с Alaska Aerospace, судя по которому она намерена провести четыре запуска с космодрома на Кадьяке.
Скорее всего, ракета будет нести на себе телекоммуникационные спутники, но все операции будет проводить как можно более независимо. Хотя все эти выводы базируются исключительно на протоколе с заседания совета директоров комплекса, проведенного еще в 2017 году. Руководство космодрома пока что подтвердило лишь, что коммерческий запуск будет, но вот кому принадлежит ракета и какой на ней будет груз доподлинно неизвестно.
Космодром на Кадьяке открылся еще в 1989 году, и с него было запущено 19 ракет, принадлежащих NASA, ВВС США и Агентству противоракетной обороны. В 2014 году на космодроме был произведен неудачный старт ракеты, после чего весь комплекс был выведен из строя на два года.
Космос становится все более коммерческим, и раз уж стали возможны такие события как секретные запуски неизвестного спутника и ракеты от неизвестной фирмы, нас явно ждут крайне интересные времена.
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