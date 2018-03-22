«Выход есть!»
Бывшие наркозависимые отвечают на «Неловкие вопросы».
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Бывшие наркозависимые отвечают на «Неловкие вопросы».
Бывших наркоманов не бывает? Как вы относитесь к метадоновой терапии? Можно ли бросить без помощи врача? Восемь бывших наркозависимых ответили на эти и другие вопросы.
«Неловкие вопросы» — постоянная рубрика на сайте Русской службы
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