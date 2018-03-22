Американская группа перепела песню «Наурыз»
Американская
Американская
Американская
Видеоклип к песне был опубликован на официальной странице посольства США в Казахстане в Facebook.
«Дипломатическая миссия США рада представить вам всеми любимую песню Наурыз на новый мотив! Специально для Наурыза ее исполнили солист группы Уркер Айдос Сагат и американская группа Humming House. Счастливого Наурыза, друзья», — подписали видео.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.