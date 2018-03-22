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19:48 (мск), источник: Newtimes.kz

Американская группа перепела песню «Наурыз»

Американская фолк-группа Humming House совместно с казахстанским артистом Айдос Сагатом исполнили казахскую песню «Наурыз», передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Американская фолк-группа Humming House совместно с казахстанским артистом Айдос Сагатом исполнили казахскую песню «Наурыз», передает ИА «NewTimes.kz».

Видеоклип к песне был опубликован на официальной странице посольства США в Казахстане в Facebook.

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«Дипломатическая миссия США рада представить вам всеми любимую песню Наурыз на новый мотив! Специально для Наурыза ее исполнили солист группы Уркер Айдос Сагат и американская группа Humming House. Счастливого Наурыза, друзья», — подписали видео.

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