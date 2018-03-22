Американская группа перепела песню «Наурыз»

Видеоклип к песне был опубликован на официальной странице посольства США в Казахстане в Facebook.

«Дипломатическая миссия США рада представить вам всеми любимую песню Наурыз на новый мотив! Специально для Наурыза ее исполнили солист группы Уркер Айдос Сагат и американская группа Humming House. Счастливого Наурыза, друзья», — подписали видео.