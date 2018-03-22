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21:30 (мск), источник: Nakanune.ru

«Help me!» Жители Екатеринбурга пришли «обнять» телебашню

Защитники екатеринбургской телебашни, которую планируют снести 24 марта, а на её месте построить ещё одну ледовую арену, не сдаются. Вечером 22 марта уральцы, возможно, в первый и последний раз пытались «обнять» башню. Сегодня людей объединяет одна лента: «российский триколор, спаси телебашню», — кричат люди.

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Собралось более 1 тыс. человек, что довольно внушительно для такой ненастной погоды, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Участники акции «Обними башню» заранее договорились, что это не митинг, поэтому плакаты и транспаранты им пришлось оставить дома. По их словам, телебашня «ждёт их поддержки». Местные жители считают, что правительство Свердловской области пытается скрыть «тайную сделку» с УГМК.

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Как отметил мэр города Евгений Ройзман, башня одна, а ледовых арен много. Люди рассказывают друг другу о том, что росли вместе с ней. Кто-то и вовсе думал, что участников акции «пустят к бетонной конструкции». Акция прошла не совсем удачно — цепочку из людей сделать не получилось из-за ограждения и огромных сугробов, и активисты собрались в исходное положение.

Зато участники запустили вверх шары со словами «башня, живи!». По традиции на недострое устроили световое шоу и транслировали надписи «я еще жива, спасите меня», «я уникальная». Некоторые общественники уверены, что взрывать объект все-таки не станут.

На акции присутствовали и представители иностранных СМИ, которые сказали, что считают этот объект прекрасным, и не понимают, почему его надо снести.

Напомним, что УГМК занимается демонтажем екатеринбургской телебашни, на месте которой должна появиться ещё одна ледовая арена, проекта которой ещё даже нет.

На фоне визита секретаря Совбеза РФ стало известно, что управление госохраны Свердловской области не будет вносить недостроенную телебашню в реестр объектов культурного наследия. Власти заявляли, что объект портит имидж города, принимающего Чемпионат мира по футболу.

Башню взорвут уже 24 марта. В утреннее время будет приостановлена работа близлежащих станций метро, в находящемся неподалеку цирке на эту дату не продают билеты на представления, а перед обрушением недостроенной телебашни прозвучат два сигнала сирены.

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