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21:16 (мск), источник: Om1.ru

На Омск снова надвигаются метели вперемешку с мокрым снегом и дождем

На ближайшие три дня прогноз погоды неблагоприятный.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 45% 760 мм рт. ст. 9 м/с

На Омскую область снова обрушится непогода. По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 23 марта, стоит ожидать весь набор осадков разной интенсивности: от дождя и мокрого снега до снегопадов и метели. Ветер сменит направление на северо-западный и будет достигать 5−10 м/с, при порывах до 15 м/с. Температура не изменится: днем до +1, ночью −2…−7 градусов.

В субботу, 24 марта, снова обещают снег, мокрый снег и метель, местами гололедные явления. Ветер усилится до 10−15 м/с, при порывах до 18−23 м/с. При этом ожидается похолодание: дневная температура останется на уровне -2 градусов, ночью может упасть до -13.

В воскресенье, 25 марта, осадки ослабнут: пройдет небольшой снег, местами небольшая метель. Ветер будет по-прежнему сильный: 6−11 м/с, при порывах до 18 м/с. Температура днем от 0 до -5 градусов.

Напомним, сильная метель в Омске была 19 марта, когда выпало 5,6 мм осадков — наибольшее количество за этот день по многолетним климатическим данным.

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 На Омск снова надвигаются метели вперемешку с мокрым снегом и дождем
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