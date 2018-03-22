На Омск снова надвигаются метели вперемешку с мокрым снегом и дождем

На Омскую область снова обрушится непогода. По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 23 марта, стоит ожидать весь набор осадков разной интенсивности: от дождя и мокрого снега до снегопадов и метели. Ветер сменит направление на северо-западный и будет достигать 5−10 м/с, при порывах до 15 м/с. Температура не изменится: днем до +1, ночью −2…−7 градусов.

В субботу, 24 марта, снова обещают снег, мокрый снег и метель, местами гололедные явления. Ветер усилится до 10−15 м/с, при порывах до 18−23 м/с. При этом ожидается похолодание: дневная температура останется на уровне -2 градусов, ночью может упасть до -13.

В воскресенье, 25 марта, осадки ослабнут: пройдет небольшой снег, местами небольшая метель. Ветер будет по-прежнему сильный: 6−11 м/с, при порывах до 18 м/с. Температура днем от 0 до -5 градусов.