На Омск снова надвигаются метели вперемешку с мокрым снегом и дождем
На ближайшие три дня прогноз погоды неблагоприятный.
На ближайшие три дня прогноз погоды неблагоприятный.
На Омскую область снова обрушится непогода. По данным
В субботу, 24 марта, снова обещают снег, мокрый снег и метель, местами гололедные явления. Ветер усилится до 10−15 м/с, при порывах до 18−23 м/с. При этом ожидается похолодание: дневная температура останется на уровне -2 градусов, ночью может упасть до -13.
В воскресенье, 25 марта, осадки ослабнут: пройдет небольшой снег, местами небольшая метель. Ветер будет
Напомним, сильная метель в Омске была 19 марта, когда выпало 5,6 мм осадков — наибольшее количество за этот день по многолетним климатическим данным.
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