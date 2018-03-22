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20:39 (мск), источник: Tengrinews

Оригинальную остановку построили в Усть-Каменогорске

Остановка в виде огромной книжной полки появилась в Усть-Каменогорске, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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Комплекс не только выглядит необычно, он предлагает горожанам с пользой скоротать время в ожидании автобуса.

«В комплексе есть реальная полка с книгами. Первые экземпляры мы принесли сами», рассказали в библиотеке имени А. Пушкина, рядом с которой расположен комплекс. «Люди могут их свободно брать с собой, но мы надеемся, что будут и приносить. Главное чтобы книжная полка не была пустой», — отметили библиотекари.

Такой обмен книгами очень популярен в Европе. Называется он — кроссбукинг. Организаторы надеются, что вскоре о нем узнают и усть-каменогорцы. Помимо реальных книг на стенах остановки можно найти QR-коды различных произведений, которые можно закачать на телефон.

«Остановочный комплекс оснащен wi-fi и удобными скамейками, поэтому я думаю, людям там будет приятно находиться, — рассказала автор идеи «Книжная остановка» Райхан Алханова.

Месяц назад, студентка предложила реализовать идею необычного остановочного комплекса акиму города. Куат Тумабаев, ознакомившись с проектом — идею одобрил. Спустя месяц — проект был реализован. Градоначальник отметил, если «Книжная остановка» придётся по душе горожанам, то подобные комплексы, возможно будет установить на остановках вблизи всех городских библиотек.

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