Оригинальную остановку построили в Усть-Каменогорске
Остановка в виде огромной книжной полки появилась в
Остановка в виде огромной книжной полки появилась в
Комплекс не только выглядит необычно, он предлагает горожанам с пользой скоротать время в ожидании автобуса.
«В комплексе есть реальная полка с книгами. Первые экземпляры мы принесли сами», рассказали в библиотеке имени А. Пушкина, рядом с которой расположен комплекс. «Люди могут их свободно брать с собой, но мы надеемся, что будут и приносить. Главное чтобы книжная полка не была пустой», — отметили библиотекари.
Такой обмен книгами очень популярен в Европе. Называется он — кроссбукинг. Организаторы надеются, что вскоре о нем узнают и
«Остановочный комплекс оснащен
Месяц назад, студентка предложила реализовать идею необычного остановочного комплекса акиму города. Куат Тумабаев, ознакомившись с проектом — идею одобрил. Спустя месяц — проект был реализован. Градоначальник отметил, если «Книжная остановка» придётся по душе горожанам, то подобные комплексы, возможно будет установить на остановках вблизи всех городских библиотек.
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