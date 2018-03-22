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22 марта, источник: Uzdaily.uz

В Намангане приготовили 5 тонн сумаляка

В Намангане приготовили 5 тонн сумаляка в рамках праздничных торжествах Навруз.

Источник: Uzdaily.uz

Казан весом 3 тонны, изготовленный на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, был установлен в парке культуры и отдыха имени Захириддина Мухаммада Бабура.

Для приготовления блюда было использовано 1,1 тонны пшеницы, 2,5 тонны муки, 250 литров растительного масла, 2,4 тысячи тонны воды, чисто промытые округлые камушки. В процессе приготовления сумаляка приняли участие свыше 300 женщин.

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