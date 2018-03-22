Астана вошла в тройку популярных городов СНГ

Источник: Zakon.kz

Читайте также В топ-5 самых дешевых городов мира вошел казахстанский мегаполис

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города СНГ для поездок с детьми на весенние каникулы. По результатам исследования столица Казахстана вошла в первую тройку, передаёт BNews.kz.

Рейтинг представлен исходя из анализа запросов и броней отелей и квартир в дни школьных каникул с 24 марта по 1 апреля 2018 года.

В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку.

По данным Tvil.ru, в Астане туристы бронируют жильё весной в среднем на 2,5 ночи и платят три тысячи рублей в сутки (около 17 тысяч тенге — прим. ред.), а самое недорогое проживание из городов первой пятерки — в Тбилиси (2,3 тысячи рублей в сутки).

Топ-5 городов СНГ, популярных для весенних путешествий с детьми:

Минск — 2,6 тысячи рублей / 3 ночи.

Астана — 3 тысячи рублей / 2,5 ночи.

Ереван — 2,7 тысячи рублей / 3 ночи.

Тбилиси — 2,3 тысячи рублей / 4 ночи.