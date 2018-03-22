Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
Как собственный дом убивает вас
Российские ученые создали приложение для борьбы с аллергией
Тест: какой город России вам подходит больше всего?
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Взрыв снарядов модернизированного «Смерча» РФ происходит заранее
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Николь Кидман разводится с мужем после 12 лет брака
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
10Луминале-2018
22 марта, источник: Zakon.kz

Астана вошла в тройку популярных городов СНГ

Вместе с Астаной выгодными для семейного отдыха в весенние школьные каникулы признаны Минск и Ереван.

Источник: Zakon.kz
Читайте также
В топ-5 самых дешевых городов мира вошел казахстанский мегаполис

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные города СНГ для поездок с детьми на весенние каникулы. По результатам исследования столица Казахстана вошла в первую тройку, передаёт BNews.kz.

Рейтинг представлен исходя из анализа запросов и броней отелей и квартир в дни школьных каникул с 24 марта по 1 апреля 2018 года.

В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку.

По данным Tvil.ru, в Астане туристы бронируют жильё весной в среднем на 2,5 ночи и платят три тысячи рублей в сутки (около 17 тысяч тенге — прим. ред.), а самое недорогое проживание из городов первой пятерки — в Тбилиси (2,3 тысячи рублей в сутки).

Топ-5 городов СНГ, популярных для весенних путешествий с детьми:

Минск — 2,6 тысячи рублей / 3 ночи.

Астана — 3 тысячи рублей / 2,5 ночи.

Ереван — 2,7 тысячи рублей / 3 ночи.

Тбилиси — 2,3 тысячи рублей / 4 ночи.

Баку — 3,2 тысячи рублей/ 3 ночи.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Составлен список стран, в которых не хватает женщин
Отец пробил голову трехмесячной дочери, потому что хотел сына
Россияне выбрали названия для новейшего оружия РФ
С вывески «Макдоналдс» украли букву. Смысл кардинально изменился
Стабильность рубля под угрозой: что будет с ценами после выборов
Великобритания испугалась разоблачения своих шпионов в России
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
СКА вышел в финал Западной конференции в Кубке Гагарина
Вы не поверите: 18 абсурдных профессий, за которые платят
Спорт
СКА все доказал и сэкономил силы на ЦСКА Армейцы без проблем и потерь взяли пятый матч серии и гораздо легче будущего соперника по финалу конференции прошли в следующий раунд
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь