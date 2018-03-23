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10:27 (мск), источник: РИА Новости

Школьница из Подмосковья вступила в переписку с Елизаветой II

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Школьница из Подмосковного города Видный Валя Бенесьер написала письма о своём родном городе Видный, мире и доброте Патриарху Кириллу, Папе Франциску и королеве Великобритании Елизавете II; все три высокопоставленные особы ей ответили, рассказала РИА Новости мама школьницы Ирина Булычева.

«Первое письмо было патриарху Кириллу о городе Видный, о доброте. И ещё она поздравила его с Рождеством. Мы послали его в где-то в ноябре. Второе письмо она послала Папе Франциску. Тоже о городе Видный написала, кто она такая, что она (выступает) за мир», — рассказала Булычева.

По словам мамы девочки, письмо Папе Римскому они писали вместе на итальянском языке со словарём.

«А потом уже решили. Валюш, говорю, давай попробуем и на английском. Напиши английской королеве. Английской королеве мы тоже написали о мире, о нашем городе. И стихотворение мы ей написали на русском и перевели на английский язык. И отослали», — поделилась воспоминаниями Булычева.

В итоге, все три высокопоставленные персоны ответили подмосковной школьнице.

От имени Патриарха Кирилла школьницу с Рождеством поздравил протоиерей Алексей Миндров. Он пожелал ей провести с пользой зимние каникулы.

На письмо Папе Римскому, девочке ответил Асессор по общим делам Государственного секретариата Ватикана Паоло Борджиа. Он поблагодарил девочку за тёплые и искренние поздравления с Рождеством и Новым годом, а в ответ пожелал добра и мира.

«От имени Его Святейшества, хочу заверить, что Папа Франциск молится о Тебе, и о всех Твоих родных и близких… Папа Римский благословляет Вас и просит молиться о нем», — говорится в письме.

На письмо в Букингемский дворец, школьнице ответила одна из фрейлин Королевы. Она отметила, что ее Величеству было приятно получить письмо, но ответить лично Королева не смогла. «Королева очень оценила твою доброту к ней… И ещё раз спасибо, за то, что ты написала», — говорится в письме.

Мама школьницы не смогла наверняка ответить, продолжит ли ее дочь переписку с высокопоставленными особами, но предположила, что Валя напишет ещё кому-нибудь. «Она у меня такая. За мир, за дружбу. Наверно, (продолжит писать)», — добавила Булычева.

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