Что удивило популярных китайских блогеров в Казахстане

Источник: Kazinform

В состав участников тура вошли три самых читаемых блогера и журналист из КНР. Среди них независимый обозреватель-путешественник, официальный фотограф агентства новостей Синьхуа и Китайской пресс-ассоциации Цянь Фан Юань Цзинь. Он преподает «гостиничное дело». Его читает более 100 миллионов человек по всему Китаю. Опытный путешественник, фотограф с охватом 2,69 миллиона в социальных сетях Цау Юань посетил более 200 городов Китая и более 40 стран на всех континентах мира. Аудитория известного китайского путешественника и писателя Го Чэна охватывает более 43 миллионов человек в социальных сетях. Среди них есть и журналист Цай Вей Хуан.

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Гости будут находиться в нашей стране с 18 по 26 марта. По словам председателя правления национальной компании «Kazakh Tourism» Рашида Кузембаева, блогтур нацелен на популяризацию праздника Наурыз, продвижение гостеприимства и традиций казахстанского народа среди туристов из Поднебесной.

Блогеры увидели Байтерек, мечеть Хазрет-Султан, Дворец мира и согласия, Дворец Независимости, приняли участие в народных гуляниях на территории ЭКСПО.

Отмечается, что гостей впечатлила национальная кухня. Они продегустировали бесбармак, наурыз-коже, куырдак, қымыз, шубат и традиционные десерты.

«Нас везде встречают с накрытым дастарханом, и всегда очень много вкусной еды, нигде раньше я не видел такую гостеприимность», — отметил Цянь Фан Юань Цзинь.

Блогеры в своих аккаунтах в социальных сетях рассказывают о красивой природе Казахстана с чистыми озерами, густыми лесами, о теплой атмосфере гостеприимства. Их удивили зимние пейзажи Щучинско-Боровской курортной зоны — скала «Жумбактас», озеро, покрытое небесно-голубым льдом и сосновые леса. Им понравились катания на лошадях и упряжках с собаками в казахстанской «Лапландии». А казахская семья пригласила их в гости.

Гости встретились и с участницами конкурса красоты «Мисс Казахстан». Они разместили в своих социальных сетях голосование за зрительскую симпатию среди своих читателей.

Тур для блогеров будет продолжен в Алматы, где они примут участие в праздновании Наурыза вместе с горожанами на главной площади города, посетят Кок-Тобе, Медео, Шымбулак и другие главные достопримечательности. Планируются поездки в Ушконыр и Чарынский каньон.

По итогам туров ожидается, что китайские туристы будут больше осведомлены о возможностях этно- и экотуризма. Сами блогеры обещают приехать в Казахстан еще, но уже летом и зимой.