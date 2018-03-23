Приморских водителей предупредили о «незамерзайке» компании-фантома

Опасная стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола по-прежнему продаётся во многих городах России. Об этом сотрудникам управления Роспотребнадзора в Приморском крае сообщили коллеги из Владимирской области, где и производится запрещённая «незамерзайка», сообщает РИА «Восток-Медиа».

По материалам Роспотребнадзора, стеклоомывающие жидкости марки NORDULTRA «-30» и марки AQUATEX c содержанием метилового спирта внесены в список запрещённых к производству продуктов на территории Российской Федерации. Изготовитель «спиртовой незамерзайки» — ООО «Акрос» — зарегистрирована в городе Солнечногорске Московской области, но фактический адрес указан во Владимире. Специалисты проверили эту информацию и выяснили, что жидкость там не производят.