Приморских водителей предупредили о «незамерзайке» компании-фантома
Роспотребнадзор обнаружил, что опасная жидкость продаётся в ряде регионов России.
Роспотребнадзор обнаружил, что опасная жидкость продаётся в ряде регионов России.
Опасная стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола
По материалам Роспотребнадзора, стеклоомывающие жидкости марки NORDULTRA «-30» и марки AQUATEX c содержанием метилового спирта внесены в список запрещённых к производству продуктов на территории Российской Федерации. Изготовитель «спиртовой незамерзайки» — ООО «Акрос» — зарегистрирована в городе Солнечногорске Московской области, но фактический адрес указан во Владимире. Специалисты проверили эту информацию и выяснили, что жидкость там не производят.
Роспотребнадзор просит жителей Приморья в случае обнаружения запрещённой жидкости на прилавках магазинов информировать об этом ведомство. После этого управление примет меры по изъятию из оборота опасной продукции.
В 2015 году РИА «Восток-Медиа» публиковало мнения россиян и иностранцев о Владивостоке: некоторые считают, что местные жители пьют «незамерзайку» и плавают через реку Золотой Рог.
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