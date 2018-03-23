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03:18 (мск), источник: Восток Медиа

Приморских водителей предупредили о «незамерзайке» компании-фантома

Роспотребнадзор обнаружил, что опасная жидкость продаётся в ряде регионов России.

Опасная стеклоомывающая жидкость с содержанием метанола по-прежнему продаётся во многих городах России. Об этом сотрудникам управления Роспотребнадзора в Приморском крае сообщили коллеги из Владимирской области, где и производится запрещённая «незамерзайка», сообщает РИА «Восток-Медиа».

По материалам Роспотребнадзора, стеклоомывающие жидкости марки NORDULTRA «-30» и марки AQUATEX c содержанием метилового спирта внесены в список запрещённых к производству продуктов на территории Российской Федерации. Изготовитель «спиртовой незамерзайки» — ООО «Акрос» — зарегистрирована в городе Солнечногорске Московской области, но фактический адрес указан во Владимире. Специалисты проверили эту информацию и выяснили, что жидкость там не производят.

Стоит отметить, что и Приморье не осталось в стороне: на популярных интернет-барахолках корреспондент РИА «Восток-Медиа» отыскал десятки объявлений о продаже «опасной» продукции для авто. Причём приобрести жидкость можно как во Владивостоке, так и под заказ из других регионов — не только Дальнего Востока, но и всей России. Как утверждают продавцы, стеклоомывающая жидкость не содержит метанола.

Роспотребнадзор просит жителей Приморья в случае обнаружения запрещённой жидкости на прилавках магазинов информировать об этом ведомство. После этого управление примет меры по изъятию из оборота опасной продукции.

В 2015 году РИА «Восток-Медиа» публиковало мнения россиян и иностранцев о Владивостоке: некоторые считают, что местные жители пьют «незамерзайку» и плавают через реку Золотой Рог.

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