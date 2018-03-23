Из Владивостока незаконно пытались вывезти 100 тысяч долларов
По данному факту возбуждено административное дело.
По данному факту возбуждено административное дело.
Российский импортер теплиц заплатит почти 100 тысяч долларов, так как товар так и не был ввезен. По данному факту возбуждено административное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Владивостокскую таможню.
Сообщается, что между российским импортером и вьетнамской компанией был заключен контракт на поставку теплиц с системой освещения и капельного орошения. Российская компания перечислила почти 6 миллионов рублей.
Стоит отметить, что оплаченный товар в Россию так и не поступил. В соответствии с валютным законодательством российский импортер должен был обеспечить возврат денежных средств за не ввезенные в Россию товары, но не сделал этого.
В 2017 году Владивостокская таможня выявила аналогичные правонарушения на сумму свыше 500 миллионов рублей.
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