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03:20 (мск), источник: VLADNEWS

Из Владивостока незаконно пытались вывезти 100 тысяч долларов

По данному факту возбуждено административное дело.

Российский импортер теплиц заплатит почти 100 тысяч долларов, так как товар так и не был ввезен. По данному факту возбуждено административное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Владивостокскую таможню.

Сообщается, что между российским импортером и вьетнамской компанией был заключен контракт на поставку теплиц с системой освещения и капельного орошения. Российская компания перечислила почти 6 миллионов рублей.

Стоит отметить, что оплаченный товар в Россию так и не поступил. В соответствии с валютным законодательством российский импортер должен был обеспечить возврат денежных средств за не ввезенные в Россию товары, но не сделал этого.

В 2017 году Владивостокская таможня выявила аналогичные правонарушения на сумму свыше 500 миллионов рублей.

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