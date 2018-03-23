Из Владивостока незаконно пытались вывезти 100 тысяч долларов

Российский импортер теплиц заплатит почти 100 тысяч долларов, так как товар так и не был ввезен. По данному факту возбуждено административное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Владивостокскую таможню.

Сообщается, что между российским импортером и вьетнамской компанией был заключен контракт на поставку теплиц с системой освещения и капельного орошения. Российская компания перечислила почти 6 миллионов рублей.

Стоит отметить, что оплаченный товар в Россию так и не поступил. В соответствии с валютным законодательством российский импортер должен был обеспечить возврат денежных средств за не ввезенные в Россию товары, но не сделал этого.