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01:51 (мск), источник: Известия

Российские ученые заглянули внутрь редчайшего метеорита

Российские исследователи с помощью нейронной томографии изучили крупный фрагмент метеорита Сеймчан, который относится к классу палласитов — самой редкой и красивой разновидности метеоритов.

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фотографий

Ученые из лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (ЛНФ ОИЯИ) получили ценную информацию о составе и пространственном распределении вещества в метеорите без разрушения самого объекта.

Фрагмент Сеймчана был найден в 1964 году. Он содержит все типы морфологии оливиновых зерен и крупные металлические участки. Благодаря нейронной томографии, которая в отличие от рентгена характеризуются более глубоким проникновением внутрь изучаемого объекта, исследователи смогли построить контрастную трехмерную картину компонентов метеорита.

Также были выявлены распределение никеля в металлической матрице, протяженность металлических «вен» и многое другое.

Полученные сведения дадут специалистам новые знания о происхождении Вселенной и этапах формирования небесных тел.

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22 февраля© Ньюстюб
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