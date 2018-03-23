Член комиссии Госдумы по этике объяснил оправдание Слуцкого

По его словам, вопрос, который рассматривался на заседании — неоднозначный, так как слова пострадавших журналисток невозможно доказать. С одной стороны, отметил Поздняков, если Слуцкий виновен, то должен быть наказан по закону, с другой — представительницы СМИ могли либо сами быть виноваты в случившемся, либо оклеветать парламентария.

«Просто сам вижу: доступна или недоступна. Можно себя проявить поворотом головы, поднятием волос, наклоном, помогающим рассмотреть… Я замечаю и прическу, и украшения, и одежду — как она старалась выглядеть. Есть моменты, которые видно. Мы, мужчины, это чувствуем», — сказал он.

Редакция «Ленты.ру» в знак солидарности с журналистками Фаридой Рустамовой («Русская служба Би-би-си»), Дарьей Жук («Дождь») и Екатериной Котрикадзе (RTVI) удалила с сайта материалы с заявлениями и упоминаниями председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Исключение сделано лишь для публикаций, которые имеют прямое отношение к обвинениям парламентария в домогательствах.