Школьный клуб при вузе заработал в Хабаровске

«Это первый такой опыт в России. Мы планируем, что клуб станет, в первую очередь, площадкой для интеллектуального развития и последующей профориентации школьников», — рассказал директор Дальневосточного института управления РАНГХиГС Вячеслав Кушнарев.
Бонусом для членов клуба станет система тестов на профориентацию, благодаря которой каждый выпускники смогут определиться с будущей профессией.
«У школьников есть уникальная возможность “пощупать руками” будущие профессии. В связке с “Лидерами России” дадим школьникам шанс узнать профессии в реальном секторе экономики и бизнеса. Не только крупных корпораций, но и в малом и среднем сегменте», — добавил Вячеслав Кушнарев.
На первую встречу клуба пришло более 50 хабаровских старшеклассников. В дальнейшем занятия будут проводить два раза в неделю. Школьников ждут лекции и мастер-классы.
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