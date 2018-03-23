Школьный клуб при вузе заработал в Хабаровске

«Это первый такой опыт в России. Мы планируем, что клуб станет, в первую очередь, площадкой для интеллектуального развития и последующей профориентации школьников», — рассказал директор Дальневосточного института управления РАНГХиГС Вячеслав Кушнарев.

Бонусом для членов клуба станет система тестов на профориентацию, благодаря которой каждый выпускники смогут определиться с будущей профессией.

«У школьников есть уникальная возможность “пощупать руками” будущие профессии. В связке с “Лидерами России” дадим школьникам шанс узнать профессии в реальном секторе экономики и бизнеса. Не только крупных корпораций, но и в малом и среднем сегменте», — добавил Вячеслав Кушнарев.