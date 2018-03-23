Первый замглавы ДВТУ, задержанный за взятки, хотел сжечь свои миллионы
Сергею Фёдорову предъявили обвинение и заключили под стражу.
Сергею Фёдорову предъявили обвинение и заключили под стражу.
Первому заместителю начальника Дальневосточной таможни Сергею Фёдорову предъявили обвинение и заключили под стражу. Во время заседания по определению меры пресечения в Басманном суде Москвы выяснилось, что Фёдоров планировал сжечь деньги, полученные в качестве взяток, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации Следственного комитета России, Фёдорову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — шестая часть 290 статьи Уголовного кодекса. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. За решёткой он просидит почти два месяца — до 19 мая.
Также во время заседания, по данным РИА Новости, следователь заявил о том, что первый замглавы Дальневосточной таможни хотел избавиться от крупной суммы, полученной от бизнесмена Родиона Тихонова. Эту идею он обсуждал со своей женой. Правда, удалось ли ему осуществить задуманное, неизвестно — в ходе обыска деньги не нашли.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 20 марта во Владивостоке задержали первого заместителя главы Дальневосточной таможни Сергея Фёдорова. По версии следствия, с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки от бизнесмена Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО «Дальзавод-Терминал». Их общая сумма составила не менее 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов США.
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