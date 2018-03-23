Первый замглавы ДВТУ, задержанный за взятки, хотел сжечь свои миллионы

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Первому заместителю начальника Дальневосточной таможни Сергею Фёдорову предъявили обвинение и заключили под стражу. Во время заседания по определению меры пресечения в Басманном суде Москвы выяснилось, что Фёдоров планировал сжечь деньги, полученные в качестве взяток, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации Следственного комитета России, Фёдорову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — шестая часть 290 статьи Уголовного кодекса. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. За решёткой он просидит почти два месяца — до 19 мая.

Также во время заседания, по данным РИА Новости, следователь заявил о том, что первый замглавы Дальневосточной таможни хотел избавиться от крупной суммы, полученной от бизнесмена Родиона Тихонова. Эту идею он обсуждал со своей женой. Правда, удалось ли ему осуществить задуманное, неизвестно — в ходе обыска деньги не нашли.

При этом чиновник отрицает свою вину и считает себя жертвой оговора.