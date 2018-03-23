Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием
Кремль сделал заявление после слов о скором уходе Лаврова с поста
Новый бьюти-тренд: «королевский» макияж
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Взрыв снарядов модернизированного «Смерча» РФ происходит заранее
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Ольга Бузова сменила прическу
Новый бьюти-тренд: «королевский» макияж
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
10Луминале-2018
10Сакура в цвету
03:39 (мск), источник: Восток Медиа

Первый замглавы ДВТУ, задержанный за взятки, хотел сжечь свои миллионы

Сергею Фёдорову предъявили обвинение и заключили под стражу.

Источник: Reuters

Первому заместителю начальника Дальневосточной таможни Сергею Фёдорову предъявили обвинение и заключили под стражу. Во время заседания по определению меры пресечения в Басманном суде Москвы выяснилось, что Фёдоров планировал сжечь деньги, полученные в качестве взяток, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации Следственного комитета России, Фёдорову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере — шестая часть 290 статьи Уголовного кодекса. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. За решёткой он просидит почти два месяца — до 19 мая.

Также во время заседания, по данным РИА Новости, следователь заявил о том, что первый замглавы Дальневосточной таможни хотел избавиться от крупной суммы, полученной от бизнесмена Родиона Тихонова. Эту идею он обсуждал со своей женой. Правда, удалось ли ему осуществить задуманное, неизвестно — в ходе обыска деньги не нашли.

При этом чиновник отрицает свою вину и считает себя жертвой оговора.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 20 марта во Владивостоке задержали первого заместителя главы Дальневосточной таможни Сергея Фёдорова. По версии следствия, с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки от бизнесмена Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО «Дальзавод-Терминал». Их общая сумма составила не менее 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов США.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Роспотребнадзор отреагировал на информацию о первом укусе клеща в Приморье
Тренировка МЧС: спуск лабрадора с вертолёта и высадка спасателей в лесу
Россияне выбрали названия для новейшего оружия РФ
У границ России за неделю разведку вели 16 летательных аппаратов
Стабильность рубля под угрозой: что будет с ценами после выборов
Вы не поверите: 18 абсурдных профессий, за которые платят
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Эксперт сравнил армии России и США
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием Фанаты отметили потрясающее сходство Пьехи-младшего с отцом.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь