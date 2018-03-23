В Приморский океанариум поступили новые тропические рыбки

Партия морских тропических гидробионтов прибыла рейсовым самолетом из Манилы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Отбор и перелет животных контролировали ихтиопатологи и биологи Приморского океанариума. В прибывшей партии — около 450 особей без малого 20 видов. Среди них — широкий спектр различных рыб-бабочек, ангелов и сладкогубов, и также крылатка-зебра, дисковидный платакс, рыба-белка, пурпурный огненный бычок и другие.