В Приморский океанариум поступили новые тропические рыбки
Все животные выловлены в дикой природе.
Все животные выловлены в дикой природе.
Партия морских тропических гидробионтов прибыла рейсовым самолетом из Манилы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Отбор и перелет животных контролировали ихтиопатологи и биологи Приморского океанариума. В прибывшей партии — около 450 особей без малого 20 видов. Среди них — широкий спектр различных
Все животные выловлены в дикой природе. Их поселили в Научно — адаптационном корпусе, где рыбы пройдут обязательную антибактериальную и противопаразитарную обработку. После тридцатидневного карантина, если специалисты сочтут их здоровыми, животных переведут в главный корпус. Они будут жить в аквариумах экспозиции «Тропические моря».
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