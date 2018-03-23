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03:52 (мск), источник: Восток Медиа

Борис Кубай советует приморцам переждать июнь в другом месте

Главный синоптик региона рассказал, каким будет начало лета в этом году.

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Источник: Восток Медиа

Аномальные скачки температур продолжатся в Приморье до календарного лета, однако ждать субтропическую жару в июне тоже не стоит. Об этом журналисту РИА «Восток-Медиа» рассказал главный синоптик края Борис Кубай. Он также отметил, что жителям приморской столицы придётся подождать весеннего тепла.

«Этот год, начиная с осени, выдался аномальным, но к концу марта мы ожидаем положительные погодные изменения по краю. Предполагаем, что температура поднимется на 5 градусов выше нормы. Что касается Владивостока, то хотелось бы видеть преимущественно солнечную погоду, однако, скорее всего нас ожидают туманы, низкая облачность и южный ветер с моря», — отметил метеоролог.

К слову, недавно синоптики обнаружили образовавшийся в Охотском море антициклон. Такое природное явление характерно для конца мая и начала июня, поэтому его появление сейчас является редкостью.

«Раннее образование охотоморского антициклона говорит о понижении температурного фона в первой половине лета. Поэтому я советую на июнь приобрести путёвку куда-нибудь», — рассказал корреспонденту агентства начальник «Примгидромета».

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что неравномерное распределение осадков в этом году взволновало приморских метеорологов. Особая водность рек по прогнозам ожидается в восточной части региона, а в западной наоборот не исключена сильная засушливость. Южной половине Приморья при этом влаги будет достаточно. Наибольшие опасения у синоптиков вызывают Хасанский, Пограничный, Октябрьский, Хорольский и Уссурийский районы. Борис Кубай отметил, что там может наблюдаться повышенная пожароопасность и уже сейчас необходимо начать следить за ситуацией.

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