Борис Кубай советует приморцам переждать июнь в другом месте

Источник: Восток Медиа

Аномальные скачки температур продолжатся в Приморье до календарного лета, однако ждать субтропическую жару в июне тоже не стоит. Об этом журналисту РИА «Восток-Медиа» рассказал главный синоптик края Борис Кубай. Он также отметил, что жителям приморской столицы придётся подождать весеннего тепла.

«Этот год, начиная с осени, выдался аномальным, но к концу марта мы ожидаем положительные погодные изменения по краю. Предполагаем, что температура поднимется на 5 градусов выше нормы. Что касается Владивостока, то хотелось бы видеть преимущественно солнечную погоду, однако, скорее всего нас ожидают туманы, низкая облачность и южный ветер с моря», — отметил метеоролог.

К слову, недавно синоптики обнаружили образовавшийся в Охотском море антициклон. Такое природное явление характерно для конца мая и начала июня, поэтому его появление сейчас является редкостью.

«Раннее образование охотоморского антициклона говорит о понижении температурного фона в первой половине лета. Поэтому я советую на июнь приобрести путёвку куда-нибудь», — рассказал корреспонденту агентства начальник «Примгидромета».