Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Лолита рассказала, почему не живет вместе с дочерью
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Ольга Бузова сменила прическу
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Тайских женщин попросили выглядеть несексуально
Ксения Собчак выбрала для вечеринки платье за 258 тысяч рублей
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10Луминале-2018
05:59 (мск), источник: Восток Медиа

Трассу Комсомольск — Хабаровск полностью покрыли сотовой связью

Мобильная связь теперь есть на всей трассе Комсомольск — Хабаровск. Все водители могут дозвониться в экстренные службы независимо от оператора. Также в Комсомольске-на-Амуре запустили 86 станций 4G для «коврового» покрытия доступа к сети LTE.

Источник: Reuters

Работы выполняли в течение всего прошлого года совместно с операторами сотовой связи под руководством министерства связи и массовых коммуникаций России. Эксперты главного радиочастотного центра подтвердили наличие сотовой связи на всей протяжённости дороги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

«На трассе от Хабаровска до Комсомольска дополнительно построено шесть новых телекоммуникационных объектов, операторами запущена в эксплуатацию 21 базовая станция сотовой связи. Это позволило закрыть существовавшие на участке дороги так называемые “мёртвые зоны”», — рассказал министр информационных технологий и связи края Сергей Фёдоров.

Необходимость в мобильной связи возникает, когда водитель попадает в аварию или сталкивается с трудностями на дороге. Теперь из любой точки на трассе можно связаться со службой спасения. Также в Комсомольске запустили 86 дополнительных станций 4G. Теперь в городе есть «ковровое» покрытие высокоскоростным LTE.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», обеспечить всю дорогу мобильной связью решили на совещании правительства в марте прошлого года — и все планы к началу 2018 года выполнили. В Комсомольске-на-Амуре построили даже больше станций, чем предполагали: 84 вместо 59.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Роспотребнадзор отреагировал на информацию о первом укусе клеща в Приморье
Тренировка МЧС: спуск лабрадора с вертолёта и высадка спасателей в лесу
Евросоюз решил отозвать своего посла из России
Стабильность рубля под угрозой: что будет с ценами после выборов
Толстяки на подиуме. Полные мужчины захватили мир
Вы не поверите: 18 абсурдных профессий, за которые платят
В крови Скрипаля нашли «Новичок»
США начали расследование в отношении завода «Калашников»
Эксперт сравнил армии России и США
Спорт
Рекорд затмил шедевр Капризова. ЦСКА и «Йокерит» вошли в историю Соперники загубили уйму моментов, доигравшись до пятого овертайма. В нём судьбу матча решил финский форвард "Йокерита" Ниеми
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Стас Пьеха поздравил сына с четырехлетием Фанаты отметили потрясающее сходство Пьехи-младшего с отцом.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь