Трассу Комсомольск — Хабаровск полностью покрыли сотовой связью
Мобильная связь теперь есть на всей трассе Комсомольск — Хабаровск. Все водители могут дозвониться в экстренные службы независимо от оператора. Также в
Мобильная связь теперь есть на всей трассе Комсомольск — Хабаровск. Все водители могут дозвониться в экстренные службы независимо от оператора. Также в
Работы выполняли в течение всего прошлого года совместно с операторами сотовой связи под руководством министерства связи и массовых коммуникаций России. Эксперты главного радиочастотного центра подтвердили наличие сотовой связи на всей протяжённости дороги. Об этом сообщает
«На трассе от Хабаровска до Комсомольска дополнительно построено шесть новых телекоммуникационных объектов, операторами запущена в эксплуатацию 21 базовая станция сотовой связи. Это позволило закрыть существовавшие на участке дороги так называемые “мёртвые зоны”», — рассказал министр информационных технологий и связи края Сергей Фёдоров.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», обеспечить всю дорогу мобильной связью решили на совещании правительства в марте прошлого года — и все планы к началу 2018 года выполнили. В
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