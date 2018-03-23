Трассу Комсомольск — Хабаровск полностью покрыли сотовой связью

Работы выполняли в течение всего прошлого года совместно с операторами сотовой связи под руководством министерства связи и массовых коммуникаций России. Эксперты главного радиочастотного центра подтвердили наличие сотовой связи на всей протяжённости дороги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

«На трассе от Хабаровска до Комсомольска дополнительно построено шесть новых телекоммуникационных объектов, операторами запущена в эксплуатацию 21 базовая станция сотовой связи. Это позволило закрыть существовавшие на участке дороги так называемые “мёртвые зоны”», — рассказал министр информационных технологий и связи края Сергей Фёдоров.